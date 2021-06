DIREKTE: Kan Østerrike sjokkere mot favoritt Italia?

David Alaba sier at det er spesielt for ham å komme tilbake til Wembley. Det var der Østerrikes mest kjente spiller innkasserte sin første Champions League-tittel i 2013 (Bayern München-seier over Borussia Dortmund). Alaba kommer opprinnelig fra Wien, men har vært Bayern Münchens eiendom siden 2009.

David Alaba sier at det er spesielt for ham å komme tilbake til Wembley. Det var der Østerrikes mest kjente spiller innkasserte sin første Champions League-tittel i 2013 (Bayern München-seier over Borussia Dortmund). Alaba kommer opprinnelig fra Wien, men har vært Bayern Münchens eiendom siden 2009.

DEL