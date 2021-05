«Det er alltid eventyr du ønsker å få med deg. Det tar aldri slutt.»

Åge Hareide har vært trener i over 30 år. Nå håper han å ta Rosenborg nærmere gamle høyder.

Åge Hareide smiler før sin første sesongstart i norsk fotball siden 2012. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

I Stavanger hadde misnøyen vokst. Viking-fansen hadde mottatt Åge Hareide med store forventninger. Skuffende resultater og etter hvert sviktende støtte i garderoben forverret situasjonen. 9. juni 2012 kom pressemeldingen fra Viking-ledelsen. «Avslutningen er begrunnet i svake sportslige resultater.» Beskjeden var nådeløs, slik den gjerne er i fotball. Treneren med utallige tidligere triumfer reiste arbeidsledig fra Stavanger.

Men Åge Hareide var ikke ferdig. Da han fikk tilbud av Helsingborg kort tid etterpå, begynte klatringen oppover i Fotball-Nordens hierarki igjen. Når han nå går inn i sin første eliteseriestart siden tiden i Viking, er det som sjef i det som skal være norsk fotballs flaggskip: Rosenborg.

Han har vært i treneryrket helt siden siste halvdel av 80-tallet. Tiden fra da til nå utgjør nærmere et halvt liv. Men lei er han ikke.

– I fotballen er det alltid eventyr du ønsker å få med deg. Det tar aldri slutt, sier Hareide til Aftenposten, noen dager før sesongstart mot Vålerenga.

67-åringen vet alt om hvor altoppslukende yrket kan være. Han er klar på at han vil holde på så lenge entusiasmen og lysten er til stede. Så fort den ikke er det, vil spillerne merke det, tenker RBK-treneren. Men inntil videre er gleden av å trene fotballspillere på topp.

– Det gir meg veldig mye, sier Hareide.

Og han har fortsatt minst én viktig oppgave igjen, å sette Rosenborg tilbake på norsk fotballs gylne trone.

I fjor var Åge Hareide endelig tilbake på Lerkendal. God form der vil være avgjørende for om årets sesong blir en suksess eller ikke. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vanskelige år

Rosenborg har hatt noen unormalt magre år. Forrige seriemesterskap kom i 2018. Det er lenge for en klubb som helst skal ta gull hvert eneste år. Sparkingen av Kåre Ingebrigtsen det året var kontroversiell og ble etterfulgt av rettssak. Prosjektet med Eirik Horneland ble aldri noen suksess. I fjor førte en skuffende sesongstart til at haugesunderen og RBK ble enige om å skille lag.

Trond Henriksen tok over midlertidig før Hareide kom inn med litt under halve sesongen igjen.

Med noen turbulente år bak seg er det blitt snakket om at RBK kanskje bør skru ned ambisjonene i år. Laget skiller seg ikke ut som noen gullfavoritt. Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli har selv skrevet at det er lite sannsynlig med RBK-gull.

Men for Hareide og de mange ivrige supporterne er det ingen tvil: For Rosenborg er det kun gull som gjelder. Han tror imidlertid det blir jevnt mellom eget lag, VIF, Molde og regjerende mester Bodø/Glimt.

– Sånn er det å være trener i Rosenborg. Vi må nesten se hvor fort det går med utviklingen vår.

Han virker trygg på at avstanden opp til toppen i hvert fall skal være kortere enn i fjor.

Fakta Åge Hareide Født 23. september 1953 Klubber (som spiller): Hødd (1970–1975), Molde (1976–1981 og 1984–1987), Manchester City (1981–1982), Norwich City (1983–1984). Fikk 50 A-landskamper for Norge. Har trent følgende lag: Molde (1985–1991 og 1993–1997), Helsingborg (1998–1999 og 2012), Brøndby (2000–2002), Rosenborg 2003 og 2020-d.d.), Norge (2003–2008), Örgryte (2009), Viking (2010–2012), Malmö FF (2014–2015), Danmark (2015–2020). Seriemester med Helsingborg (1999), Brøndby (2002), Rosenborg 2003 og Malmö (2014). Kilde: Store norske leksikon Les mer ↓

Drømmer om Europa

Men en stor supporterskare er sultne på mer enn «bare» eliteseriegull.

Da Hareide begynte sin første periode som RBK-trener i 2003, var han den første som prøvde seg etter at Nils Arne Eggen abdiserte. Den gamle mesteren ledet som kjent klubben ut i Europa, der laget etter hvert markerte seg med flere gjeve triumfer.

Da Hareide returnerte til klubben i fjor, ble nettopp nye eventyr i Europa nevnt som et langsiktig mål.

Men er det mulig å komme tilbake til dagene da norsk fotballs flaggskip satt ved voksenbordet regelmessig? Hareide mener det er vanskeligere nå enn i årene da Eggen ledet RBK i Champions League-gruppespill regelmessig.

– Målet er selvfølgelig å komme dit igjen og å være i førersetet i Norge. I fotball er alt mulig. Det er viktig å ha det liggende i bunn. Men det er blitt mer og mer rigget for at de store lagene i Europa er dem som skal være med i de største turneringene.

Også nåløyet til Europa League, den nest gjeveste turneringen, er blitt trangere. Nummer to og tre i Eliteserien må nå nøye seg med spill på «tredje nivå» i nyvinningen Conference League.

– Man må kanskje sikte på Europa League som en naturlig plass for norske lag. Molde gjorde det godt (kom til 16-delsfinalen i denne sesongens utgave), synes jeg. Det var oppløftende og viktig. Det viser at produktet norsk fotball er godt, sier Hareide.

Hareide med pokalen etter å ha ledet RBK til gull i 2003. Det var klubbens 12. strake tittel. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Utskiftinger og morgenjogg

Men for at spill i Europas gjeveste turneringer i det hele tatt skal være en mulighet, må prestasjonene i Norge forbedres. Hareide fikk ingen enkel høst etter RBK-comebacket. Laget var nummer fire da han tok over – og lå på samme plass ved sesongslutt.

I vinter har han tatt flere grep som skal styrke laget. Ett av dem var økt fokus på det fysiske. I januarmørket møtte spillerne opp 06.30 for joggeturer ute i snøen. Det ble gjort av to grunner:

For å forbedre den fysiske kapasiteten. Hareide er godt fornøyd med hva testresultatene i etterkant har vist.

Forbedring av samholdet.

Det siste vil være viktig for en spillerstall som har gjennomgått store utskiftinger de siste årene. Håpet er at bedre fysikk, økt samhold og arbeid med de fotballfaglige relasjonene på banen skal føre til bedre resultater. Spesielt foran mål er det mye å hente. De 50 scoringene i fjor var færrest blant topp syv-lagene i Eliteserien.

– Jeg er veldig fornøyd med spillerne vi har nå og synes vi har en stall som ser fornuftig ut.

Fakta Overganger i Rosenborg før sesongstart Inn: Jonathan Augustinsson

Vebjørn Hoff

Stefano Vecchia

Adam Andersson

Ole Hammerfjell Sæter

Guillermo Molins Ut: Vegar Eggen Hedenstad

Tore Reginiussen

Pål André Helland

Gustav Valsvik

Pa Konate

Samuel Adegbenro

Erik Botheim

Sondre Skogen

Rasmus Semundseth Sandberg

Đorđe Denić

Torbjørn Lysaker Heggem

Andreas Helmersen

Gjermund Åsen (på lån til Lillestrøm)

Filip Brattbakk (på lån til Ranheim

Mikael Tørset Johnsen (på lån til Feyenoord)

Warren Kamanzi (på lån til Ranheim) Les mer ↓

Skal snakke om fremtiden før halvspilt sesong

Hareides avtale med RBK utløper etter sesongslutt. Overfor Adresseavisen har han vært klar på at han først etter seks måneder vet om spillerne har tro på opplegget hans. Derfor skal han og styreleder Ivar Koteng diskutere fremtiden 1. juli. Da vil det være spilt kun 11 kamper, slik oppsettet ser ut nå.

– Hvorfor den datoen? Mye kan jo skje også etter 1. juli?

– Det er bare det som står i kontrakten. Vi har en avtale om at vi skal snakke om det innen den datoen, sier Hareide.

Før den tid håper han på mange poeng.

Og kanskje mange tilskuere på Lerkendal. Selv for en erfaren fotballmann som Hareide har det siste året vært meget spesielt.

– Det er et stort savn og påvirker meg og. Man får ikke like mye adrenalin som når det er mye folk til stede. Publikum er en viktig del av kampatmosfæren. Det går utover energien til spillerne. Noen ganger synes jeg ikke det er den samme intensiteten.

NB. Rosenborg serieåpner borte mot Vålerenga søndag 9. mai. Kampen vises på Eurosport Norge 20.00.