Satt på benken i 59 av 60 kamper: Endelig er Egil Selvik førstekeeper

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Haugesund 0–0) Egil Selvik (23) satt på benken i 59 av 60 ligakamper for Odd. Endelig får han vist seg fram mellom stengene. Det gjør godt.

ENDELIG MELLOM STENGENE: Egil Selvik etter søndagens kamp mot Sarpsborg. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Hvis vi tar med fem cupkamper, blir det 64 ganger 90 minutter sittende på mer eller mindre ergonomiske reservebenker.

– Jeg føler det er på høyt tid. Jeg føler at jeg har bevist at jeg er her for å etablere meg, sier Egil Selvik til VG i intervjusonen på Sarpsborg stadion.

VG kårer ham til banens bestemann etter 0–0-kampen mot de blå fra det gamle Østfold. Selvik fikk keeperplassen som også Helge Sandvik og Frank Stople kjemper om.

– Etter drøyt 60 kamper på benken for Odd, var det på tide med en endring. Men selvfølgelig vil alle spille, sier Selvik.

– Hvordan er dine følelser for Odd?

– Det er et kapitel jeg har lagt bak meg. Jeg har kompiser i Odd som jeg fortsatt holder kontakt med. Og trener og ledere. Jeg har ikke noe imot klubben. Da jeg forlot Odd, så forsonet vi oss med det. Nå er jeg i FHK og er opptatt av det.

Egil Selvik kommer opprinnelig fra Sandnes, var på lån til Nest-Sotra i 2018-sesongen og har altså vært i Skien de to siste årene. Nå føler han at han har funnet seg godt til rette i Haugesund.

– Det er en god treningskultur og en herlig gruppe. Vi viser her i Sarpsborg at vi gjør de rette tingene. Dette er positivt.

Flere ganger fikk han vist seg fram. Ikke minst da tidligere Haugesund-spiller Ibrahima Koné kom alene tidlig i kampen.

– Det er det verste. Når en spiller bryte igjennom på den måten. Men jeg føler at jeg kom godt ut av det.

Skøytesporten hadde sine fire S-er. Haugesund har tre S-er som målvakter: Sandvik, Stople og Selvik.

– Det er en veldig bra keepergruppe som kan presse hverandre. Vi jobber sammen for å ha en bra treningskultur. Jeg kan ikke ta noe for gitt, men er selvfølgelig innstilt på å spille, sier Selvik.

Han og resten av Haugesund-laget var hardt presset mot slutten i Sarpsborg - men klarte å redde det ene poenget.

– Sarpsborg er en tøff motstander borte i serieåpningen, så vi er fornøyd. Jeg føler at vi har litt ryggen mot veggen på slutten, så vi skal ikke være misfornøyd med å ta med poeng herfra, sier Egil Selvik.