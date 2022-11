Ronaldo om Solskjær: – Han er en fantastisk person

Del én av det 90 minutter lange intervjuet med Cristiano Ronaldo (37) er sluppet.

– Jeg elsker Solskjær. Han er en fantastisk person, sier Ronaldo om sin tidligere trener.

– Det var en vanskelig oppgave å overta etter Sir Alex (Ferguson). Han gjorde en god jobb, han trenger mer tid, men jeg tviler ikke på at han kommer til å bli en god trener i fremtiden. Det var en god erfaring, og jeg likte veldig godt å jobbe med ham.

Ronaldo spilte under Ole Gunnar Solskjærs ledelse i en kort periode før nordmannen fikk sparken i Manchester United som hovedtrener i fjor høst. Duoen spilte også sammen i United i perioden 2003–2007.

Temaet om Solskjær i intervjuet kom etter at Ronaldo hadde uttalt at han ikke visste hvem tidligere United-trener Ralf Rangnick var. Rangnick tok over jobben etter Solskjær.

HYLLES: Cristiano Ronaldo sier i et intervju med journalist Piers Morgan at han elsker Ole Gunnar Solskjær.

– Ingen visste hvem han var. Jeg så aldri på ham som en sjef, sier portugiseren.

– De tok inn sportsdirektøren Rangnick, som er noe ingen forsto. Mannen er ikke en trener. Hvordan en storklubb som Manchester United kunne hente inn en sportsdirektør overrasket ikke bare meg, men hele verden.

Før Rangnick kom inn portene på Old Trafford november 2021, var han sportsdirektør i russiske Lokomotiv Moskva i fem måneder.

Tyskeren Rangnick var hovedtrener for RB Leipzig i periodene 2015–2016 og 2018-2019. Nå er han landslagssjef for Østerrike.

UKJENT? Cristiano Ronaldo hevder at han ikke visste hvem Ralf Rangnick var før han kom til Manchester United november 2021.

Portugiseren ble også spurt om koblingen til Manchester City fra i fjor sommer.

– Helt ærlig, så var det nære, sier Ronaldo.

Før portugiseren vendte tilbake til Manchester United i 2021, var det mange rykter som koblet Ronaldo til byrivalen Manchester City.

– Pep Guardiola (hovedtrener, Man. City) prøvde hardt å skaffe meg til klubben.

– Sir Alex (Ferguson) var nøkkelen. Jeg snakket med ham. Han sa til meg at det er umulig å gå til Manchester City, og jeg svarte: Ok, sjef.

Siden søndag kveld har det blitt sluppet korte videosnutter av intervjuet TV-profil Piers Morgans gjorde med Cristiano Ronaldo.

Portugiseren har blant annet sagt at han føler seg forrådt av klubben, og at han mener at manager Erik ten Hag ikke respekterer ham. Onsdag klokken 21 kom første del av intervjuet som vises på TV-programmet «Piers Morgan Uncensored».

Ikke bare er Ronaldo aktuell fordi han retter kritikk mot United-legender og klubben, men VM med Portugal er også rett rundt hjørnet. Ronaldo er syk – og skal ikke spille oppkjøringskampen mot Nigeria torsdag.

Onsdag ble en plakat av Ronaldo hengende på Old Trafford tatt ned: