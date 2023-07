Tour de France-rytter viser skrekkbilder

Lilian Calmejane har delt en video i sosiale medier som viser at fronthjulet på sykkelen har vært offer for tegnestifter etter den andre etappen i Tour de France.

– Takk for denne typen tull, jeg tror ikke jeg var den eneste som var utsatt for punktering på slutten, skriver han i et innlegg på Twitter og fortsetter:

– Du skal vite at du kan velte og skade deg skikkelig på grunn av dette tullet, idioter.