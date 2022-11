Dette er bane­stormeren: – Vi støtter bud­skapet hans

Det var italienske Mario Ferri som stormet banen under VM-kampen mellom Portugal og Uruguay.

AKTIVIST: Mario Ferri har fremmet politiske budskap ved flere anledninger før banestormingen i Qatar. Italieneren får støtte av Ruben Neves (i bakgrunnen).

Med «Save Ukraine» og «Respect for Iranian Woman» på sin Superman-t-skjorte, spurtet italieneren inn på gressmatten med et regnbueflagg i hånden. Det er uvisst hva som skjedde med Ferri etter banestormingen.

– Vi støtter dem og budskapet på trøyen hans. Vi håper ingenting skjer med gutten, for vi forstår budskapet hans og jeg tror hele verden gjør det samme. Vi kjenner til omstendighetene rundt dette mesterskapet. Det er normalt at dette kan skje, sier Portugal-stjernen Rubes Neves.

På sin egen Instagram-story har Ferri delt flere bilder og videoer fra Qatar og Doha. Han filmet angivelig også fra tribunen i forkant av banestormingen.

HOLDT PÅ LENGE: Mario Ferri er ikke fremmed for å storme banen i VM. Her er han under VM i 2010.

Det er ikke første gang Mario Ferri invaderer fotballbanen under et stort mesterskap. Ifølge den britiske avisen The Evening Standard var Ferri allerede i gang i 2009.

Under en Italia - Nederland løp Ferri ut på banen og krevde at daværende Sampdoria-spiller Antonio Cassano skulle tas ut på landslaget til VM. Det skjedde ikke, og ett år senere stormet han banen igjen under VM med en nok en beskjed til landslagssjef Marcelo Lippi:

«Lippi, det var det jeg sa», med henvisning til Italias mislykkede tittelforsvar. Italienerne røk ut allerede i gruppespillet.

STORMET BANEN I BRASIL: Også i 2014 stormet Marco Ferri banen under en kamp i fotball-VM.

Også fire år senere – i fotball-VM i Brasil i 2014 – dukket «Il Falco» (Falken) - som han selv kaller seg - opp under kampen mellom Belgia og USA. Da hadde budskapene til Ferri utviklet seg til å bli mer politiske.

Den gang hadde Ferri også på seg Superman-t-skjorte, men med teksten «#Save favelas children» og «#Ciro VIVE».

«Ciro vive» var en hyllest til Napoli-supporteren Ciro Esposito, som døde etter å ha blitt skutt før Coppa Italia-finalen i 2014.

I fjor høst la Ferri ut et bilde av banestormingen fra Brasil-VM på sin Instagram-konto, med bildeteksten «QATAR 2022» og en emoji med to øyne.

En video publisert av Anton Gerashcenko på Twitter, viser angivelig Ferri som deler ut mat til ukrainske flyktninger ved grensen til Polen i mars 2022. Geraschenko er Rådgiver for Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrskyj.

Amerikanske CBS Sports lagde en reportasje om italieneren tilbake i mars 2022.

– Jeg kjører til Lviv og leter etter folk som trenger hjelp. Jeg kan kjøre i 5, 10 og 15 timer, sa Ferri den gang.

Ferri er selv fotballspiller og håper å bli den første spilleren til å spille profesjonelt på samtlige kontinenter. Ifølge CBS Sports har han allerede spilt for klubber i Europa, Afrika og Asia.

På Transfermarkt står han blant annet oppført med en Conference League-kvalikkamp for Tre Fiori fra San Marino.