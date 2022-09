Nora Holand Kroknes ble helten for Hundvåg 2

Nora Holand Kroknes sto for den avgjørende scoringen for Hundvåg 2 i 2-1-seieren over Austrått på Sport1-banen Hundvåg i J17 2. divisjon, Rogaland - Avdeling 5 høst torsdag.

