Kristina Novak med i EM-troppen

Sola-spiller Kristina Sirum Novak (22) kom med i Norges EM-tropp.

Kristina Sirum Novak under Golden League-kampen mellem Norge og Danmark 2. oktober.

Eivind Aarre Journalist

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er veldig stort. Jeg begynte nesten å grine da samtalen kom. Håndball betyr mye. Det er det jeg jobber for og trener hver dag. Det er et mål jeg har hatt, så å få være med på det er veldig gjevt, sier Kristina Sirum Novak til Aftenbladet like etter EM-troppen ble offentliggjort.

Sola-spilleren har vært med landslaget på de to siste samlingene, og gjort seg bemerket.

– Jeg var veldig nervøs hele forrige uke, og følte meg ikke helt som meg selv.

Sola-trener Steffen Stegavik er ikke overrasket av uttaket.

– Det var som forventet ut fra landslagssamlingene hun har vært på.

Camilla Herrem synes også det er stats med en ny Sola-spiller i troppen:

– Det er gøy. Jeg får håpe hun får komme på banen. Nå får hun oppleve kulturen og hvordan det er i mesterskap. Det er mye å ta med seg og et nytt eventyr, sier Herrem.

– Spiller for fremtiden

– Hun er en spiller for fremtiden. Jeg er ikke i tvil om at hun vil gjøre en god innsats hvis hun blir kastet ut i det, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson om Sola-spilleren da troppen ble presentert tirsdag. Troppen inneholder totalt sju mesterskapsdebutanter.

– Hun har et tungt skudd, sterk fysikk og er i klar utvikling forsvarsmessig også. Hun gjorde det også bra da hun var med i Golden League nylig, sier Hergeirsson. Novak scoret åtte mål på de tre kampene mot Sveits, Nederland og Danmark i Golden League.

Tre testkamper

Norge har med flere mesterskapsdebutanter til håndball-EM for kvinner. Stine Skogrand er tilbake i troppen etter å ha stått over VM i fjor.

Fakta Norges tropp til EM 2022 Målvakter: Silje Solberg-Østhassel (Györ), Katrine Lunde (Vipers), Marie Skurtveit Davidsen (Bucuresti). Bakspillere: Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (Bucuresti), Kristine Breistøl (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Molde), Ragnhild Valle Dahl (Vipers), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Skogrand (Ikast), Kristina Sirum Novak (Sola) Linjespillere: Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Maren Aardahl (Odense), Anne Cecilie Høgseth (Storhamar) Kantspillere: Malin Aune (Bucuresti), Emilie Margrethe Hovden (Viborg), Sunniva Næs Andersen (Vipers), Anniken Wollik (Romerike Ravens). Reglene i EM er slik at det er mulig å bruke mer enn 16 spillere i et mesterskap. Det betyr at Hergeirsson kan melde inn inntil 20 spillere helt frem mot dagen før mesterskapet begynner.

Landslagssjefen sier det er fristende å ta med tyve spillere til mesterskapet, men sier det skaper en utfordring med å holde alle fornøyd og på tå hev. Derfor presenterer de 19 spillere, og har en plass til gode. Les mer

Landslagssjef Thorir Hergeirsson la fram et uttak på 19 spillere i Oslo tirsdag. De får tre testkamper (mot Brasil, Danmark og Nederland) i slutten av oktober før avreise til EM.

Skogrand ble mamma for andre gang i sommer, og graviditeten gjorde at hun ikke var med da Norge sikret VM-gull i Spania for ti måneder siden.

Nora Mørk sliter med en muskelskade i låret og har snart gått to uker uten spill for verken klubb eller landslag. Hun er tross det inne i troppen.

Mister rutine

EM-spilles i perioden 4.-20. november. Alle Norges kamper er lagt til Slovenias hovedstad Ljubljana.

Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen og Kari Brattset Dale (alle gravide) er uaktuelle for EM. Veronica Kristiansen kan komme i spill utover i mesterskapet, men det er langt fra sikkert. Disse fire spillerne har til sammen 744 landskamper.

Norge starter EM som tittelforsvarer.

Dominerer

Håndball-EM for kvinner ble første gang spilt i 1994. Siden da har Norges kvinner vunnet åtte ganger (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 og 2020).

Triumfen i 1998 ga den første norske internasjonale tittelen i kvinnehåndball.

I år skal Norge opp mot Ungarn, Kroatia og Sveits i gruppespillet. De tre beste går videre til hovedrunden der tre motstandere blant Danmark, Sverige, Slovenia og Serbia venter.