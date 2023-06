U21-gutta vil forsvare Norges ære: – Vi skal sjokkere

CLUJ, ROMANIA (VG) Det er et fryktløst U21-landslag som entrer gressmatten mot Sveits i Norges første mesterskapskamp på 10 år.

– Vi gleder oss ekstremt mye til å komme i gang. Folk kan se på oss som «underdogs», men vi skal sjokkere, sier Serie A-proff Emil Konradsen Ceïde til VG.

21-åringen var på banen i 19 kamper for Sassuolo denne sesongen. Landslagssjef Leif Gunnar Smerud trekker han frem som en av kunstnerne i laget som kan utgjøre en forskjell. Likevel er det kollektivet som skal være Norges fremste styrke i dueller med Sveits, Frankrike og Italia i gruppe D.

– Vi er en gjeng med veldig mange gode fotballspillere og et lag som har veldig mange strenger å spille på. Jeg tror ikke mange er forberedt på hva vi kan gjøre, sier Ceïde.

HER SKJER DET: På CFR Cluj Stadium i Romania spiller Norge sine to første kamper i gruppe D mot henholdsvis Sveits (torsdag) og Frankrike (søndag).

Onsdag kveld trente Ceïde, lagkaptein Erik Botheim (23) og de andre nordmennene i solsteken i Cluj. Den rumenske byen ligger bare 35 mil fra den ukrainske grensen, men her vil fotball oppta mange de neste tre ukene.

– Det har vært en lang vei, men vi kjenner hverandre veldig godt. Vi er en veldig fin gjeng, hvor alle er trygge på å være seg selv, sier Ceïde.

Han har spilt på samtlige U-landslag siden han var 17 år.

– Ingenting er som å spille landskamper for Norge. Det betyr utrolig mye for meg.

KAPTEIN: Erik Botheim stilte til pressekonferanse for Norge kvelden før EM-premieren.

Botheim, også han Serie A-spiller for Salernitana, avslutter U-landslagskarrieren med EM etter å ha spilt på samtlige nivå siden G15.

– Det er åtte år på U-landslag. Det er noe ekstra spesielt å spille med denne gjengen. Og dette er et europamesterskap med toppspillere. For oss gjelder det å ikke bare delta, men å bite godt fra seg, sier Botheim til VG.

Han vil at laget skal fremstå energiske og positive. Selv er spissen tent på å ta på seg kapteinsbindet og lede U21-gutta i et mesterskap for første gang siden 2013.

– Det er stort. Det er dritkult. Som du sier, det er det første på 10 år. Det er bra for Norge at vi representerer landet. Jeg håper at dette kan være starten på flere deltagelser på U21-nivå og forhåpentligvis på A-landslaget også etter hvert. Det er superstort å få representere Norge her, sier Botheim.

GLEDER SEG: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud ser frem til EM med Norge.

Under onsdagens pressekonferanse fikk 23-åringen ros av Leif Gunnar Smerud (46).

– Erik er en enestående leder. Så er han en «fox in the box», sier landslagssjefen.

Mot Sveits blir Botheim Norges spydspiss. Som en av tilretteleggerne vil trolig Johan Hove få en sentral rolle. 22-åringen, som ble solgt fra Strømsgodset til Groningen i januar, deler lagkameratenes tro på mulighetene til å ta seg videre til kvartfinalene.

– Vi er en sammensveiset gjeng, som kanskje er en av hovedgrunnene til at vi står her og har kvalifisert oss til det tredje EM-et på tre forsøk med denne gjengen. Det betyr mye for oss, sier Hove til VG.

Også han har vært med helt siden G15-landslaget og har gått gradene i «den norske modellen» til Norges Fotballforbund.

BLIR VIKTIG: Johan Hove er en nøkkelspiller for Norge.

Håkon Grøttland har hatt en sentral rolle i NFFs satsing på talenter, klubber og trenere. Han mener den norske modellen handler om «bredde og topp hånd i hånd».

– Det er gjort en rekke grep i norsk fotball siste ti årene, og det er summen av disse som har gitt oss fremgangen, sier Grøttland til VG.

Han mener det betyr mye at U21-landslaget skal spille EM.

– Det gir tro, håp og energi inn til hele norsk fotball og til alle som driver med spillerutvikling, sier NFF-lederen.

U21-EM Årets U21-EM arrangeres i Romania og Georgia fra 21. juni til 8. juli. Norge spiller lagets tre innledende kamper i rumenske Cluj på følgende datoer: 22. juni: Sveits-Norge (CFR Cluj Stadium)

25. juni: Frankrike-Norge (CFR Cluj Stadium)

28. juni: Italia-Norge (Cluj Arena) Finalen er på georgisk jord lørdag 8. juli.

