Høgmo får lederjobb i NFF

Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo er ansatt som leder for topptrenerutdannelse i Norges Fotballforbund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Per-Mathias Høgmo blir leder for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Det opplyser NFF i en pressemelding. Forbundet skriver at Høgmo er ansatt som en del av den økte satsingen på toppfotball gjennom arbeidet med topptrenerutdanning og aldersbestemte landslag.

Høgmo kommer fra stillingen som sportslig leder i Fredrikstad Fotballklubb. Han var landslagssjef for Norges fotballkvinner fra 1997 til 2000 og for herrene fra 2013 til 2016, og han har også vært trener for flere aldersbestemte landslag.

– Jeg har hele min yrkeskarriere vært opptatt av utvikling, kunnskap og kompetansebygging. Jeg er glad for at NFF vil ta en tydelig lederrolle i dette arbeidet gjennom en satsing på leder- og trenerutdanning, og jeg ser frem til å ta del i dette arbeidet, sier Høgmo.

60-åringen har blant andre også trent Tromsø IL og Rosenborg.

Han tiltrer sin nye stilling 1. april.

Det er NFFs elitedirektør Lise Klaveness som blir Høgmos sjef.

– Per-Mathias er den aller beste kandidaten vi kunne ha fått til denne stillingen med sin brede trener- og ledererfaring, samt en naturlig gode balanse mellom å lede og å sikre trygghet i prestasjonsmiljøene rundt seg

Publisert: Publisert: 10. mars 2020 10:13 Oppdatert: 10. mars 2020 10:29