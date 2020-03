Bolsjunov sterkest i Kollen-tåken – tredje år på rad uten norsk seier

Alexandr Bolsjunov (23) vant spurtduellen mot Simen Hegstad Krüger og sikret seg sin andre seier på rad på femmila i Holmenkollen.

Aleksandr Bolsjunov jubler ny seier på femmila i Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Det ble en thrilleravslutning på femmila i Holmenkollen da Simen Hegstad Krüger og Alexandr Bolsjunov gikk ut i en ren spurtduell om seieren på oppløpet.

Russiske Bolsjunov var favoritt i en ren spurt, og vant noe oppskriftsmessig duellen med Hegstad Krüger. Det er Bolsjunovs andre seier på rad i femmila i Kollen.

– Det er bare å slå fast: Han er verdens beste distanseløper, og har vært verdens beste løper totalt denne sesongen, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Bolsjunov vant spurtduellen.

Selv var Hegstad Krüger fornøyd med egen innsats, selv om han hadde håpet på seier på hjemmebane.

– Det var nære. Jeg var utrolig pigg i dag, og dette er en av de beste dagene jeg har hatt på ski i år i år. Jeg trodde et lite øyeblikk at jeg kunne ta seieren på hjemmebane, for jeg tror han (Bolsjunov) var sliten. Men jeg vet at han er et hakk bedre på oppløpet. Jeg gjorde det jeg kunne for å bli kvitt han, men det klarte jeg ikke. Jeg er utrolig godt fornøyd likevel, sa Hegstad Krüger til NRK etter løpet.

Alexandr Bolsjunov (i midten) vant femmila i Kollen. Simen Hegstad Krüger (t.v.) tok annenplass, mens Emil Iversen ble nummer tre. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Storfornøyd Iversen

Emil Iversen tok en sterk tredjeplass, og var svært fornøyd etter løpet.

– Denne var det ikke mange som så komme. Jeg hadde egentlig ikke så mye å gå på i dag, men jeg hadde god gli. Og når du ser at det er en mulighet for pallplass får du et ekstra gir. Det ble en veldig fin avslutning, og det er veldig stort for min del å komme på pallen på femmila. Jeg er jo litt den utrente på laget, så da smaker det godt å havne på pallen, sa Iversen til NRK etter løpet, med et stort smil.

Simen Hegstad Krüger (t.h.) kom på annenplass på femmila i Holmenkollen. Emil Iversen tok en sterk tredjeplass. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Golberg-fall og tåketrøbbel

Femmila i Holmenkollen ble preget av vanskelige forhold. Tykk og tett tåke gjorde at løperne ikke så ut til å ha den beste sikten i løypa.

– Det er tåkete og litt nedbør i luften, og i tillegg har nå vinden komme til Holmenkollen. Det blåser skikkelig inne på stadion nå, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Femmila i Holmenkollen ble preget av ingen tilskuere på tribunen og tykk tåke i løypa. Foto: Annika Byrde

Tidlig i løypa fikk også Pål Golberg problemer. Golberg datt i en sving og ble påkjørt av andre løpere. Men Golberg fikk heldigvis hentet seg inn igjen, og tross for at 29-åringen mistet mange sekunder tok det ikke lang tid før han var helt oppe i tet igjen.

Nordmennene gjorde en god figur gjennom hele løypa på femmila i Holmenkollen, og vi hadde hele syv nordmenn med i kampen om seier like før mål.

Tre kilometer før mål prøvde Simen Hegstad Krüger å støte, som slo sprekker i det samlede feltet som lå i front.

Den eneste som klarte å følge Lyn-løperen var russiske Alexandr Bolsjunov. Dermed lå det an til en ren norsk-russisk duell i avslutningen på femmila, som endte med seier til Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo lå lenge med i teten, men måtte til slutt gi slipp på resten av det fremste feltet. Trønderen endte til slutt som nummer 15, ett minutt og 42 sekunder bak Bolsjunov.

Martin Johnsrud Sundby er siste nordmann som har vunnet femmila i Kollen. Den seieren kom i 2017, og siden har Dario Cologna og Bolsjunov stått igjen som vinnere.