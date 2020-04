Århundrets lag: Her er Tjærnås’ og folkets utvalgte

Her er de elleve fotballekspert Lars Tjærnås og det norske folk har valgt på sitt «Århundrets lag».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Virgil van Dijk, Andrea Pirlo og Lionel Messi. Kun én av dem kommer med på Lars Tjærnås’ lag av de beste spillerne dette århundret. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Lars Tjærnås

Engasjementet har vært stort etter at vi ba leserne kåre «Århundrets lag». Er Cristiano Ronaldo en bedre venstreving enn Ronaldinho? Er Gianluca Buffon eller Manuel Neuer århundrets beste keeper, eller er en av de øvrige på listen enda bedre? Hva med de andre posisjonene?

Alle har sin mening og det finnes ingen absolutt fasit på hvem som er best. Men etter at flere tusen nordmenn har stemt, er dette resultatet:

Århundrets keeper: Gianluigi Buffon

Århundrets høyreback: Cafu

Århundrets venstreback: Paolo Maldini

Århundrets midstopper: Virgil van Dijk

Århundrets midtbaneanker: Patrick Vieira

Århundrets indreløper: Andres Iniesta

Århundrets venstreving: Christiano Ronaldo

Århundrets høyreving: Lionel Messi

Århundrets playmaker: Zinedine Zidane

Århundrets spiss: Ronaldo

Vil du se hvordan leserne stemte, og hvem som var de andre kandidatene? Les mer her.

Lars Tjærnås har også kåret sitt lag. Med visse unntak ligner det mye på folkets lag. Han synes det var gøy, men ekstremt vrient å velge ut en eller to spillere i enkelte av posisjonene.

Under kan du se hvem han har med i sin «drømmeellever»:

Keeper: Gianluigi Buffon

Andre nominerte: Manuel Neuer, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Jan Oblak, Oliver Kahn

Det måtte bli mannen som kommer til å stå igjen som en av de aller største i Juventus når han en gang legger opp – sannsynligvis i en alder av rundt 70 år.

Høyreback: Cafu

Andre nominerte: Philipp Lahm, Dani Alves, Gary Neville, Javier Zanetti, Gianluca Zambrotta

Jeg er selv veldig svak for Javier Zanetti og var nær ved å velge han, men endte med Cafu. Begrunnelsen for det er er en kombinasjon av meritter og at han på noen måter endret hva det ville si å spille back.

Midtstopper: Fabio Cannavaro

Ble førstevalget mitt som stopper. Hadde på sitt beste «alt», bortsett fra noen centimeter ekstra.

Fabio Cannavaros prestasjoner under VM i 2006 var betydningsfulle for at Italia til slutt gikk helt til topps. Foto: JASPER JUINEN / AP

Midtstopper: Sergio Ramos

Her var jeg i tvil: Ramos eller Puyol? To fødte ledere, to stoppere nesten uten svakheter, to med mengder av pokaler. Jeg endte med Ramos fordi han har avgjort flere av de største kampene.

Andre nominerte stoppere: Virgil van Dijk, Nemanja Vidic, Gerard Pique, John Terry, Vincent Kompany, Rio Ferdinand, Diego Godin, Carles Puyol, Alessandro Nesta

Venstreback: Paolo Maldini

Andre nominerte: Roberto Carlos, Jordi Alba, Ashley Cole, Marcelo

Noen få backer har vært bedre i enkelte deler av spillet, men ingen andre har hatt samme totalpakke som legenden fra Milano.

Lars Tjærnås, fotballekspert. Foto: Borgen Ørn E

Midtbaneanker: Sergio Busquets

Andre nominerte: Yaya Touré, Roy Keane, Patrick Vieira, Bastian Schweinsteiger, Claude Makelele

Den var vrien. Patrick Vieira hadde enda råere fysikk og enda større fremdrift, men fotballhjernen til Busquets trumfet det for meg. Jeg forsto først hvor enormt god han var da jeg fikk se han mye live.

Indreløper: Andrés Iniesta

Andre nominerte: Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Gennaro Gattuso, Xavi

Franz Beckenbauer var mitt idol da jeg var liten, Iniesta ble det i moden alder. Kombinasjonen av teknikk, estetikk og effektivitet gjorde ham til «min mann».

Andrés Iniesta og Sergio Busquets var store bidragsytere til Barcelona og Spanias enorme suksess i årene rundt 2010. Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Playmaker: Zinédine Zidane

Andre nominerte: Rivaldo, Alessandro Del Piero, David Silva, Francesco Totti, Luka Modric, Andrea Pirlo

Var aller best da det telte aller mest. Løste alle knuter når det var nødvendig. Det var tøft å utelate Pirlo, men umulig å ikke velge Zidane.

Høyreving: Lionel Messi

Andre nominerte: David Beckham, Kevin De Bruyne, Arjen Robben, Luis Figo, Mohamed Salah, Thomas Müller

Å IKKE velge Messi trenger en begrunnelse. Å velge han står stødig for seg selv.

Spiss: Ronaldo

Andre nominerte: Andrej Sjevtsjenko, Robert Lewandowski, Thierry Henry, Fernando Torres, Wayne Rooney

Å nominere spissene var vanskelig, fordi mange etter min mening er jevne. Å velge blant de nominerte er enklere – i alle fall for meg. Jeg beundrer Henry spesielt, men Ronaldo var et enkeltmannsforetak av et angrep på sitt beste.

Venstreving: Cristiano Ronaldo

Andre nominerte: Ronaldinho, Neymar, Ryan Giggs, Kylian Mbappé, David Villa

Det tøffeste valget blant de jeg måtte velge vekk er å utelate Ronaldinho. Men portugiseren er for komplett og for merittert til å ikke gi ham plassen.

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. To av tidenes beste fotballspillere. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Mine innbyttere i en 22-mannstropp:

Neuer, Zanetti, Nesta, Puyol, Carlos, Vieira, Xavi, Pirlo, Beckham, Henry, Ronaldinho