Valles Hovins skjebne skal avgjøres: – Det måtte en kollaps til

Valle Hovin hadde Norges første kunstfrosne isflate. I fjor ble banen stengt. Nå skal skjebnen avgjøres.

Johann Olav Koss sto på VM-pallen for første gang på Valle Hovin. Senere skulle han bli en av de virkelig store i norsk skøytesport. Foto: Ingar Storfjell

Johann Olav Koss i velkjente røde trikot fikk gjennombrudd på Oslo-banen under allround-VM i 1989. Sølv på 1500 meter var stort for en tenåring som skulle komme til å bli OL-konge.

Amerikaneren Eric Heiden hadde fått sin Oscarstatuett på Valle Hovin ni år tidligere. Han tok samtlige fem OL-gull i Lake Placid i 1980, den eneste i skøytehistorien som har klart den bragden.

Eric Heiden er en av de virkelig store i skøytesporten. Derfor var det naturlig at han i 1980 fikk Oscarstatuetten for tredje året på rad. Han hadde vunnet gull på alle distanser under OL i Lake Placid i 1980. Foto: John Myhre

Stjernene har gått runde på runde i anlegget i Oslo øst. Knut «Kupper'n» Johannessen (86), dobbelt olympisk-, verdens- og europamester, var der som mosjonist og veteran til han var langt opp i 70-årene.

Historiene er mange fra banen som i nesten 53 år ble brukt av barn og unge, eliteløpere og mosjonister og de som drev med hurtigløp, bandy, kunstløp og ispigging. I 2019 kollapset den, og har aldri kommet seg siden. Da lekket kjølevæske ut av fryserørene.

24. juni, i siste møte i Bystyret i Oslo før ferien, skal Valle Hovin behandles i det reviderte budsjettet. Flere politikere mener at det er et flertall for å få igjennom trinn én, som er en isflate beregnet til 320 millioner kroner. Trinn to er hallen som kan bygges på den, antatt å koste ca. 150 millioner kroner.

Fakta Valle Hovin Ble åpnet i 1966. Junioren Åge Dalby tok de første skøyteskjærene. Norges første kunstfrosne skøytebane ble offisielt innviet tre år senere. I årenes løp har isbanen arrangert flere store mesterskap, som bandy-VM i 1985, VM allround i 1989 og -VM i sprint i 1992. Ved siden av verdenscup og en rekke NM. Det siste i 2009. Da vant Mari Hemmer og Christoffer Rukke, mens Hege Bøkko og Sverre Lunde Pedersen tok gull i juniorklassen. Da verdens første skøytehall åpnet i nederlandske Heerenveen i 1986, kom diskusjonen om tak på Valle Hovin. I årenes løp har det vært en rekke vedtak, omkamper, nye utredninger, men uten hell. Skøytehall hadde blitt bygget hvis Oslo hadde søkt om et OL i 2018 eller 2022, og fått det. Flere av anleggene som lå i planene den gangen, er nå bygget, som Lillomarka Arena og Jordal Amfi. Valle Hovin gjenstår. Kultur- og idrettsbygg beregnet i 2017 en hall til 940 millioner kroner. Det syntes politikerne var for dyrt. Nå er tribuner, en løpebane på galleriet og dyre bærekonstruksjoner plukket bort. De siste årene har utredningen dreiet seg om å bygge en ny utendørs isbane, med mulighet for å få tak senere. Les mer

Oscar-løpene på skøyter på Valle Hovin i 1966 med Per Willy Guttormsen i aksjon. Det var det året banen ble åpnet. Foto: NTB scanpix

Koss fikk sjokk

– Banens elendige forfatning kom som et sjokk da jeg kom hjem fra Canada i fjor høst, sier Koss.

I sin aktive periode trente og konkurrerte han der fra 1986. Valle Hovin var hjemmebanen, etter at naturisbanen på Strømmen stadion ble lagt ned.

Noen av Norges største skøytestjerner som Geir Karlstad og Ådne Søndrål, begge olympiske mestre, var flittige brukere.

Alle sammen har i årenes løp gjort sitt til å få en skøytehall på Valle Hovin, men uten hell. I 2007 var det mange som meldte seg, men Koss, Søndrål, Karlstad og Kupper'n kom til kort. Også Vibecke Sørensen, som i dag i likhet med Koss er visepresident i Norges idrettsforbund, måtte se at Valle Hovin fortsatte uten særlig forbedringer.

Verdenscupløp på Valle Hovin i 2003. Ådne Søndrål jubler etter seier på 1000 meter. Canadiske Michael Ireland (t.v.) tok sølvet og bronsen gikk til Kip Carpenter fra USA. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Gamle skøytehelter stilte seg til rådighet i 2007, da Aktiv skøyteklubb jobbet for ny bane på Valle Hovin. Fra v.: Johann Olav Koss, Geir Karlstad og Ådne Søndrål. Foto: Jon Are Berg-Jacobsen

Legenden Kupper'n synes det er tragisk å tenke på at det etter så mange år ikke er et tilbud om skøyteis på «vår del av byen».

86-åringen vokste opp på Kampen og bor på Oppsal.

– Tenk på alle de menneskene som sogner til Valle Hovin. Jeg har sett tusenvis av barn og foreldre som har gått på skøyter der i årenes løp. Nå er det stille. Jeg orker nesten ikke å tenke på det.

Da han i januar 2019 takket Kong Harald for fortjenestemedaljen, fortalte han kongen at han ikke visste hvor han skulle gjøre av pokalene sine.

– Mitt høyeste ønske er at de permanent skal vises i et rom ved inngangspartiet til nye Valle Hovin ishall. Nå er de hjemme, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av dem.

Knut Johannesen og Johann Olav Koss var på samme parti da de kjempet for en skøytehall på Valle Hovin i 2007. Foto: Jon Are Berg-Jacobsen

Skøyter er god trening og moro for alle aldre. Her tester Knut "Kupper´n" Johanessen formen på Valle Hovin i 2010. Foto: Dons Signe

Hva er så forskjellen nå?

Partiet Rødt har over lang tid ivret for at Oslo skal ha et tilbud om isbane til befolkningen, i likhet med Venstre. Flere andre partier har flagget at de vil støtte forslaget.

– Det må være et lavterskeltilbud, sier bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (29), leder av Rødt Oslo.

– Banen er ubrukelig og Oslo trenger en ny. Nå må vi slutte å kaste bort tid og penger på nye utredninger. Vi vet at det er populært å gå på skøyter, det er rimelig og de uorganiserte er blant dem som lider.

Han har selv bakgrunn fra fotball, spilte i Valdres, 1. divisjon i Elverum, nå i Romsås.

– Jeg var en kriger på sentral midtbane, og nå skal jeg krige for denne banen.

Han har tro på at en etappeløsning må til for å få en ishall til slutt.

Unge og eldre har var ivrige brukere av kunstisen på Valle Hovin. Bildet fra 2014 viser skøyteentusiaster som hver tirsdag gikk 10.000 meter. Foto: Monica Strømdahl

Fakta Nye haller i Oslo 2016: Leirskallen turnhall 2017: Oslo skatehall 2017: Lambertseter flerbrukshall med egen brytehall 2018: Voldsløkka is- og landhockeybane 2018: Lillomarka arena 2019: Midlertidig hall Tøyen 2020: Ullern flerbrukshall I tillegg sluttføres disse i 2020: Grorud flerbrukshus Jordal Amfi Sonja Henie ishall Les mer

Har brukt år av sitt liv på dette

Henning Hagelund, leder av Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, mener å se at det blir flertall for å sette i gang arbeidene.

– Valle Hovin har vært et anlegg som har hatt stor betydning for skøyteinteressen i Oslo og Norge, men den har for lengst overlevd seg selv. Det burde vært satt i gang renovering for lenge siden. Det vesentlige nå er å få tilbake banen for å kunne drive aktivitet der. Deretter må vi komme i gang med trinn to. Smertegrensen totalt er en halv milliard kroner.

Bandyen får også et bedre tilbud hvis isflaten bygges. I 1990 vant Mjøndalen 9–1 over Tåsen. Tåsens keeper Nicklas Andersson fikk mye å gjøre. Mjøndalens Roy Themte var ikke nådig. Foto: Johnny Syversen

Hagelund var leder av skøyteklubben Aktiv fra 2002 til 2012. Nå er han medlem av anleggskomiteen i Norges Skøyteforbund.

I årevis har 63-åringen jobbet for at Oslo skulle komme på banen med en skøytehall. Som aktuell OL-søker lå nettopp en ishall i planene.

– Det har vært mange ulike hallalternativer, sukker Hagelund.

Han forteller at det som først må bestemmes er at banen flyttes 20 meter, vekk fra Vålerenga videregående skole, fordi en hall for nærme ville gjort at skolen fikk mindre lys.

– Dersom det ikke blir et flertall for isbane, vil en fremtidig hall ligge i mørke i svært lang tid. Men jeg tror at det nå går i orden, sier Hagelund, som fortsetter:

– Det måtte en kollaps til.