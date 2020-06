Amerikanske medier: US Open går som planlagt, men tennisstjernene er misfornøyd

Grand Slam-turneringen US Open i tennis spilles i august som planlagt, men uten publikum til stede, ifølge amerikanske medier.

Fjorårsvinner Rafal Nadal får trolig sjansen til å forsvare US Open-tittelen etter sommeren. Foto: Charles Krupa / AP / NTB Scanpix

NTB-DPA

Det er ventet at det amerikanske tennisforbundet vil gå ut med dette senere i uken, opplyser anonyme tenniskilder til New York Times.

Også ESPN melder at turneringen skal spilles for tomme tribuner.

Ifølge avisen vil arrangementet gå uten publikum, men man venter fortsatt på myndighetenes godkjenning.

Både mennenes og kvinnens internasjonale tennisforbund, ATP og WTA støtter planene.

Internasjonal tennis er foreløpig utsatt til slutten av juli på grunn av koronapandemien. US Open skal etter planen gå fra 31. august til 13. september på Flushing Meadows i New York.

Den australske tennisrebellen Nick Kyrgios reagerte umiddelbart med kraftig kritikk av arrangørene på Twitter.

Australias Nick Kyrgios er kritisk til at US Open skal gå uten publikum som planlagt i september. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB Scanpix

– Folk som bor i USA vil selvsagt presse på for å gå gjennomført The Open. Selvopptatte. Jeg skal ha vernedressen klar, for når jeg reiser fra Australia må jeg to uker i karantene før jeg kan returnere, skrev han.

Verdensener Novak Djokovic har vært kritisk til planene, og den regjerende US Open-vinneren Rafael Nadal har også sådd tvil om at turneringen kan gjennomføres under rådende omstendigheter.