– Vi har gitt en orientering på de tiltakene vi kommer til å jobbe med. Vi ønsker en full gjennomgang før sesongen 2020 av både bemanning og samarbeid med politi og myndigheter for å finne terskler for hvordan vi skal håndtere vold og hvilke tilfeller som skal anmeldes, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Onsdag møttes NFF, justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) for å prate om volden på norske fotballkamper som VG har avslørt.

– Det var et veldig positivt møte, der vi også får en utstrakt hånd fra myndighetene derom vi trenger bistand og hjelp. De stiller opp for å finne grenseverdiene for hvordan vi skal håndtere dette her. På et møte før neste sesong skal vi presentere sluttproduktet etter det arbeidet vi gjør den kommende tiden, fortsetter Svendsen.

– Vi har 370.000 fotballspillere og 1850 klubber i Norge. Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Det skjer ikke bare på banen, men også rundt banen og utenfor banen. Vi, gjennom våre institusjoner, kan bidra til å forhindre hendelsene.

Mer burde vært anmeldt

NFF har allerede varslet endringer etter at VG avslørte at ingen av 103 alvorlige voldshendelser registrert siden 2010 er anmeldt til politiet. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener Norges Fotballforbund (NFF) burde anmeldt flere av de grove voldsepisodene på norske fotballbaner.

– Ja, det mener jeg helt klart, svarer Kallmyr på spørsmål fra NTB om politiet burde vært koblet inn i flere av de kjente voldsepisodene på fotballbaner i Oslo-området.

– Vold skal anmeldes, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt innrømmer at flere av hendelsene burde ha blitt anmeldt til politiet, og kaller volden et alvorlig samfunnsproblem.

– Det foregår ikke bare i fotballen, men også på fotballens arenaer, enten i kamp eller i forbindelse med kamp. Det er et viktig tematikk, men vi må også innrømme at vi i for liten grad har anmeldt alvorlige volds- og trusselepisodene til politiet, sier Bjerketvedt.

Troen på bedring

– De historiene som jeg har lest og fått blir jeg sjokkert over å lese. Når dommere føler seg redde og ikke tør å signere med fullt navn på dommerkortet, det er ikke noe særlig. Det er et bilde på en idrett som ikke vi vil ha, sier Grande.

Kallmyr har tro på en bedring etter at han kalte NFF-ledelsen inn til møte i Justisdepartementet sammen med kulturministeren onsdag.

– Jeg er veldig glad for at NFF nå ser behovet for å gjennomgå disse rutinene på nytt. Jeg forventer at fotballarenaene skal være en voldsfri sone. Det er viktig at foreldrene kan stole på at barna kan delta i den idretten de vil i en voldsfri atmosfære, sier Kallmyr.

– NFF har gode tanker om hvordan de skal klare det. De jobber sammen med politiet i Oslo for å lage gode rutiner for hvordan trenere, lagledere og dommere kan håndtere slike situasjoner, sier Kallmyr.