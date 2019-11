Ingebrigtsen-brødrene skulle egentlig droppe mesterskap. Nå er de påmeldt.

Brødrene som er på høydeopphold i Flagstaff, USA sammen eldstemann Henrik, hadde bestemt seg for å droppe terrengmesterskapet for første gang på flere år. Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen forklarer vendingen.

– Det drar seg til med mer vinterlige forhold i Flagstaff. Derfor kan det hende at guttene avbryter treningsoppholdet noen dager tidligere enn de hadde tenkt. Da kan det være at de svinger innom Portugal og tar med terrengmesterskapet på veien hjem, sier Gjert Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Han forteller at fristen for påmelding til EM gikk ut klokken 14.00 torsdag, og det var ikke mulig å etteranmelde.

– Derfor meldte jeg på et kvarter før fristen gikk ut. Det er ikke sikkert at vi deltar i Lisboa, men nå har vi i alle fall muligheten, forteller senior.

Jakob Ingebrigtsen er påmeldt i klasse U20 og kan vinne sitt fjerde EM på rad, en prestasjon som trolig aldri vil bli kopiert om han stiller til start.

Filip Ingebrigtsen vant sensasjonelt gull i seniorklassen i fjor. 26-åringen løp særdeles kontrollert og parkerte utfordrerne mot slutten av det vel 10 kilometer lange løpet.

Henrik Ingebrigtsen er som han sa til Aftenbladet for et par dager siden, ikke kommet langt nok i treningsarbeidet etter tåoperasjonen til at han kan stille på startstreken i Portugal.

Men Sandnes IL har likevel tre deltagere, for en stadig forbedret Narve Gilje Nordås er tatt ut i klasse U23. Han er så sterk at han gjerne kunne løpt i seniorklassen.

Bjerkreimbuen Per Svela som løper for Gular, er uttatt i seniorklassen blant annet sammen med langrennsløperen Didrik Tønseth som vant sesongåpningen på Beitostølen sist helg. I oktober ble han nummer to bak Henrik Ingebrigtsen under NM i terrengløp.