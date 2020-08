Hesten fikk heteslag. Jockeyen havnet to uker på sykehus med omfattende skader.

I 60 km/t satt Jan-Erik Neuroth på hesteryggen og merket at hesten begynte å sjangle.

Hei hvor det går. Jan-Erik Neuroth er på Øvrevoll, men blir tilskuer søndag. Han skulle ha sittet på en av favorittene. Foto: Eirik Stenhaug

Mette Bugge Aftenposten

Jockeyen forsto at noe var fryktelig galt og prøvde å bremse farten. Det var umulig å få styring på Nouvelle Lune, som braste gjennom et gjerde og ned i grøften på Øvrevoll.

En fortvilet far, trener Wido Neuroth, forsto at dette var ille og kom løpende til.

– Jeg burde kanskje hoppet av, men en kaptein forlater ikke skuta, sier sønnen.

Ulykken skjedde 9. juni.

Søndag er det Norsk Derby på Øvrevoll. Da skulle Norges beste jockey sittet på en annen hest i selve Derby-løpet, men også ridd hesten som fikk et uvanlig fall.

Norsk Derby er galoppsportens største begivenhet. Neuroth ble nummer tre i fjor og var en av favorittene i år med Jet Action. Nå fikk han drømmen knust. Den uheldige kommer isteden på krykker.

Fakta Norsk Derby Ble første gang arrangert i 1930, da på Bjerke travbane. Fra 1933 foregikk arrangementet på Øvrevoll galoppbane i Bærum. I selve Derby-løpet er hestene tre år. Derfor kan de bare være med én gang. Distansen på gress er 2400 meter. Denne gangen blir munnbind obligatorisk for dem som leier hestene i paddocken. Prispenger til eiere, trenere og jockeyer vil være omtrent som før. Les mer

Fikk et skikkelig trykk

Snart tre måneder senere glemmer ikke Neuroth scenen der dyret på et halvt tonn ligger over det ene beinet hans.

– Jeg‌ ‌var‌ ‌nok‌ ‌bevisstløs‌ ‌i‌ ‌et‌ ‌halvt‌ ‌minutt og deretter fortumlet. På grunn av adrenalin i kroppen merket jeg ikke smerte der og da, men jeg så at‌ benet‌ ‌mitt‌ ‌pekte‌ ‌en‌ annen vei ‌enn‌ ‌det‌ ‌som‌ ‌var‌ ‌naturlig‌ ‌i‌ ‌den‌ ‌posisjonen. ‌ ‌

Fasiten på Ullevål sykehus viste to brudd i leggbeinet, brudd i skulder, brystbein, ribbein og tre hull i lungen etter at hesten fikk et‌ ‌illebefinnende‌.

– Den fikk ikke ‌nok‌ ‌luft og dermed heteslag. Det kan skje når‌ ‌det‌ ‌blir‌ ‌veldig‌ ‌varmt, ‌ ‌kroppen hovner‌ ‌opp og blodkarene‌ ‌blir‌ ‌tykkere. ‌ ‌Og‌ ‌det‌ ‌gjør‌ ‌at‌ ‌luftveiene‌ ‌minsker, ‌oksygenopptaket‌ ‌går‌ ‌ned, forklarer Neuroth.

Jan-Erik Neuroth jobber for sin far Wido Neuroth, som er en legende i denne sporten. Her med Jet Action. Foto: Eirik Stenhaug

Skal bli hel igjen

Bæringen var tilsammen to uker på to sykehus. Mandag skal han på rehabilitering. Resten av sesongen er for lengst gått rett vest.

Neuroth forteller at han var litt‌ ‌nedfor den første måneden. Han slet med å‌ ‌se‌ ‌på‌ ‌løp, men så bestemte han seg for at han bare må komme sterkere tilbake neste år. Og siden han hadde blitt pappa til lille Marianne i januar, var det nok å være opptatt av.

Heldigvis var hesten var uskadet. Senere har den gått tre løp. Med to annenplasser som best.

Neuroth presiserer at selv om hestesporten kan synes tøff, så er det ikke mange ulykker. Selv har han ridd nesten 3000 løp siden han var 16 år gammel. Det som skjedde i sommer, er den største skaden.

– Mange skal ha det til at ridesporten er så innmari farlig, men det er Ikke så stor andel skader som man kanskje kan tro. De fleste ulykker skjer når folk sitter med mobiltelefonen på hesteryggen. Akkurat som bilkjøring.

Jan-Erik Neuroth i blå og hvit drakt midt i bildet ble nummer tre i Norsk Derby i fjor. Han har 2. plass med Diamant som best fra 2013. Både tilskuerne og Neuroth er borte fra søndagens utgave. Foto: Eirik Stenhaug

Ikke som før

Norsk Derby blir uansett spesiell i år på grunn av smittevernhensyn. Det har tidligere vært opp mot 8000 tilskuere. Denne gangen blir det kun 200 som får innpass.

Niels Petersen, som har vunnet seks ganger på Øvrevoll, stiller med tre hester. Den største favoritten er Whispering Ocean, men stallkameratene Native Star og Ugotthelook kan også melde seg på.

Det er noen danske utfordrere, men ingen svenske. Den svenske jockeyen Per Anders Gråberg stepper inn for Jan-Erik Neuroth.