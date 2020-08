NBA utsetter kamper i protest mot politivold. Det får Trump til å reagere.

USAs president Donald Trump er ikke imponert av basketballigaen NBA som også torsdag utsetter kamper på grunn av protestene mot rasisme og politivold.

Donald Trump kritiserer NBA for å ha blitt en politisk organisasjon. Foto: NTB Scanpix

– Jeg vet ikke mye om NBA-protestene. Jeg vet seertallene deres har vært veldig dårlige fordi jeg tror folk er litt lei av NBA. De er blitt en politisk organisasjon, og det er ikke en god ting, sier Donald Trump.

NBA opplyser torsdag at også torsdagens kamper er utsatt, men at ligaen håper den kan komme i gang med spill igjen fredag eller lørdag.

Det har vekket stor oppsikt i USA at tre NBA-kamper ble avlyst fordi spillerne nektet å spille i protest mot rasisme og politivold. Klubbene har støttet Black Lives Matter-bevegelsen i lang tid, men etter at svarte Jacob Blake (29) ble skutt av politiet foran barna sine i Wisconsin søndag, mener NBA-stjernene at nok er nok.

LeBron James er blant mange stjerner som har uttalt seg hardt om episoden med Jacob Blake. Foto: Kim Klement / Pool USA Today Sports

Mener spillerne er heldige

Jared Kushner, spesialrådgiver i Det hvite hus og Donald Trumps svigersønn, mener NBA-stjernene er heldige som kan ta seg råd til å protestere mot rasisme.

Onsdag nektet Milwaukee Bucks-spillerne å gå på banen, og til slutt ble alle onsdagens tre kamper utsatt.

– Spillerne i NBA har den luksusen at de kan ta seg en frikveld fra jobben, de fleste amerikanerne har ikke den finansielle luksusen det er, sier Kushner til Politico.

– Jeg synes det er bra at de står opp for saken, men jeg ville likt å se dem bevege seg mot konkrete løsninger som er produktive, legger han til.

– Absurde og tåpelige protester

Stabssjef for visepresident Mike Pence, Marc Short, kaller protestene for «absurde og tåpelige».

– Hvis de vil protestere, tror jeg ikke vi kommer til å bry oss. I mitt hode er det absurd og tåpelig, sier Short.

Demonstrasjonene fra NBA-miljøet spredde seg slik at det ble avlysninger også i basketligaen MLB, fotballigaen MLS og i tennisturneringer onsdag.

