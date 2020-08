Aftenbladet skal samarbeide med VG om sportsdekningen

100 prosent sport skal legges ned, og VG blir som et nyhetsbyrå for flere av regionavisene.

Slik så det ut da Therese Johaug og Stina Nilsson konkurrerte under VM-stafetten i 2019. Foto: Joel Marklund, Bildbyrån

Etter lengre diskusjoner er det klart: Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har nå inngått et samarbeid VG.

Avtalen innebærer at VG skal levere løpende dekning av nasjonale og internasjonale sportsbegivenheter.

«Videodekningen av sport blir bedre i alle aviser og lokale sportsredaksjoner kan fortsatt kan konsentrere seg om den lokale sportsdekningen», står det i pressemeldingen som er sendt ut av VG og de andre avisene.

Samarbeidsavtalen gjelder også flere aviser i Polaris-konsernet.

BT, Adresseavisen og de andre regionavisene vil fortsatt ha som ambisjon å være best på lokal idrett. Det gjelder ikke minst byens største fotballklubb. Foto: Marit Hommedal

Unngår oppsigelser

I 19 år har mange aviser langs kysten samarbeidet gjennom et eget selskap avisene har finansiert selv, kalt 100 prosent sport. Journalister i dette selskapet har blant annet levert dekning av nasjonale og internasjonale sportshendelser.

Når avisene nå i stedet inngår samarbeid med VG, blir 100 prosent sport lagt ned.

Nedleggelsen medfører ikke oppsigelser, men planlagte nyrekrutteringer blir ikke noe av.

Samarbeidet med VG er billigere enn det 100 prosent sport har vært.

– Vi har vært godt fornøyde med 100 prosent sport i alle disse årene. Nå er vi kommet til en skillevei, der vi enten måtte rekruttere, eller se etter andre måter å få levert byrådelen av sportsinnholdet, sier Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten i pressemeldingen.

Kollega i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, mener VG-avtalen er bra for leserne.

– Først og fremst skal BT fortsette med å levere lokal sportsjournalistikk av høy kvalitet. Denne avtalen sikrer at vi også får holdt leserne oppdatert på de store nasjonale og internasjonale sportsnyhetene, sier Gudbrandsen.

– Er det en risiko for at regionavisene nå blir et underbruk av VG?

– Nei, det er det ingen fare for. Denne avtalen sikrer heller at vi kan fortsette å konsentrere oss om det som er viktig, nemlig det som skjer her i Bergen og på Vestlandet, sier BT-sjefen.

Begge sjefredaktørene trekker frem at VG er gode på levende bilder og at dette nå vil komme Aftenposten, BT og de andre avisene til gode.

Dekning av Mesterligaen er trolig et typisk eksempel på noe som i fremtiden vil bli dekket av VG, og levert videre til samarbeidsavisene. Foto: Manu Fernandes, Pool

– Kan prioritere det lokale

I tillegg til samarbeidet som har vært med 100 prosent sport, og som nå i stedet blir med VG, har den enkelte avis sin egen lokale sportsredaksjon. Denne skal bestå.

– Avtalen med VG gjør at vår egen sportsredaksjon fortsatt kan prioritere lokal sport, der vi alltid skal være best. Samtidig gir det en betydelig tilleggsverdi at vi har tilgang på nasjonal og internasjonal sport fra en så sterk samarbeidspartner som VG, sier Kirsti Husby, sjefredaktør i Adresseavisen, i pressemeldingen.

Samarbeidet med VG være på plass mot slutten av høsten.

Selv om VG nå skal samarbeide med flere av de største avisene i Norge om sport, vil det fortsatt være en nyhetskonkurranse om sportssaker mellom avisene som skal samarbeide, melder VGs sjefredaktør, Gard Steiro. Men han tror alle i samarbeidet vil tjene på avtalen som nå er inngått.

– VG har en ytterst kompetent, innovativ og komplett sportsredaksjon. Vi er treffpunktet for sportsinteresserte fra hele landet. Det nye samarbeidet styrker vår posisjon og gir strategiske muligheter vi ser frem til å forfølge, sier Steiro.