Fotballandslaget slipper karantene-floke

Kulturminister Abid Raja gir grønt lys for at landslagsspillere i fotball som kommer til Norge fra land utenfor Schengen, gis karantene-unntak til kampen mot Østerrike.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjør unntak for fotballen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det opplyser kulturminister Abid Raja til NTB mandag.

– Regjeringen har bestemt at det gis nødvendige unntak i innreise-, karantene- og arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften slik at landskampen mellom Norge og Østerrike kan gå som planlagt, sier Raja.

– Jeg vil understreke at dette ikke er et generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkamper. Dette er et unntak for denne ene kampen, tilføyer han.

Det har den siste tiden rådet usikkerhet rundt hvilke karanteneregler som gjelder for blant andre spillerne på fotballandslaget som kommer hjem til Norge i forbindelse med høstens landskamper.

Norge møter Østerrike på Ullevaal allerede 4. september.

Nå er det altså klart at det blir gitt unntak fra covid-19-forskriften for landslagsspillere som kommer til Norge fra land utenfor Schengen-området. Det berører blant andre landslagskaptein Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth. Begge spiller i Tyrkia.

Uten et slikt unntak, ville de aktuelle spillerne vært pålagt ti dagers karantene etter ankomst til Norge. Det ville gjort det svært vanskelig, om ikke umulig, å delta på den kommende landslagssamlingen.

Får jobbreise-unntak

I covid-19-forskriften åpnes det allerede for unntak fra hovedregelen om ti dagers karantene for profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra land innenfor Schengen/EØS for å jobbe, men ikke karantenefritak. Noe lignende unntak har man imidlertid ikke hatt for personer som kommer fra land utenfor Schengen-området.

NFF har bedt om at det vurderes en forskriftsendring i saken. Nå blir det i hvert fall gjort et unntak i forbindelse med det kommende møtet med Østerrike.

– En klar forutsetning for at vi gjør dette unntaket, er at det settes i verk omfattende smitteverntiltak i forbindelse med kampen, sier Raja.

Han peker på at Uefas smittevernprotokoll må følges, i tillegg til at NFF også vil bli pålagt å gjennomføre andre grep. Statsråden understreker også at unntaket bygger på det unntaket som allerede er etablert for jobbreisende personer innenfor Schengen-området.

Det betyr i klartekst at landslagsspillerne underlegges en forkortet karanteneperiode mot å avlegge to virustester med fem dagers mellomrom. Forutsatt at den første testen er negativ, kan spillerne utføre arbeid mellom testene, men må være i karantene på fritiden.

Lars Lagerbäck tok mandag ut troppen til Norges første kamper etter koronaavbrekket. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Positiv Lagerbäck

Beskjeden fra regjeringen mandag er naturlig nok svært gode nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Da han tok ut landslagstroppen til Østerrike tidligere mandag, var han optimist med tanke på at karantene-problematikken ville få en løsning NFF kunne leve med.

– Vi har hatt en positiv diskusjon med myndighetene. Alle signaler jeg har fått tyder på en positiv dialog, sa svensken.

Han understreket samtidig at han den siste tiden har planlagt ut fra ulike scenarioer – gitt usikkerheten rundt hvilke spillere som kan bli tilgjengelige til den kommende samlingen.

– Vi har reservespillere klare dersom det blir problemer, sa landslagssjefen.

Nå tyder alt på at karantene-problematikk ikke vil stoppe noen av de uttatte spillerne hans fra å delta.

Kina-proffen Ole Kristian Selnæs er riktignok utelatt fra troppen som følge av de strenge virusrestriksjonene som gjelder for kinesisk fotball.

