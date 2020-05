Reed lover slagkraftig Start-lag

Robin Reed, Start en Drøms nye styreleder, er sikker på at Start kommer seg styrket gjennom koronakrisen, og er villig til å spytte inn nye midler i klubben for å klare det.

Fotballradioen er tilbake etter en koronapause. I denne episoden snakker Robin Reed, styrelederen i Start en Drøm, om det han mener blir en lys fremtid for klubben.

Reed er klar på at Start skal gjøre det de kan for å gå i balanse i 2020, uten at det sportslige produktet blir svekket.

Han sier også at Start blant annet kommer til å hente en erstatter for Damion Lowe, og at de godt på vei med å kutte de 26 millionene de styrte mot i underskudd i 2020.

Det blir også en heftig debatt om Stig Lillejord-avtalen. Agenten skal jobbe for Start i de neste overgangsvinduene.

Reed mener det først og fremst blir en oppmerksomhet rundt avtalen fordi klubben velger å være åpen om samarbeidet, mens Jesper Mathisen mener Start og agenten fort havner i interessekonflikter.

Hør episoden under.