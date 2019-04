Rangers-legende sjokkert over Ajers alder

Rangers-profilen Barry Ferguson trodde Kristoffer Ajer var for gammel til å bli kåret til årets unge spiller i den skotske toppserien i fotball.

Søndag 5. mai skal sesongens beste spillere i skotsk fotball hedres med priser. Mange forventer at Kristoffer Ajer stikker av med den høythengende prisen som årets unge spiller.

21-åringen har hatt en strålende sesong i Celtic-drakta og har bidratt sterkt til at Glasgow-klubben har stø kurs mot et nytt seriemesterskap. Ni poeng skiller i øyeblikket ned til serietoer Rangers.

Fotballprofilen Barry Ferguson, som spilte nærmere 300 ligakamper for nettopp Rangers fordelt på to perioder, har ikke Ajer som sin favoritt til bli årets unge spiller. Han peker i stedet på nevøen Lewis (19), som har vært meget god for Aberdeen.

– Jeg må si at jeg glemte Ajer, og det er min feil. Jeg er skuffet over meg selv, enkelt og greit fordi jeg trodde Ajer var eldre, sier han til fotballprogrammet PLZ.

SCOTT HEPPELL / AP

Intervjuet er gjengitt av blant andre storavisen Scottish Sun.

– Jeg er sjokkert over at han (Ajer) er 20. Jeg kjenner min fotball, og jeg ble overrasket. Derfor er han ikke på min liste, tilføyer han.

Med til historien hører det at Ajer er 21 år, ikke 20.

Rangers-legenden Ferguson nøler ikke med å spå den norske midtstopperen en stor framtid. Det vil komme Celtic til gode.

– Fortsetter han å spille slik han har gjort i Celtic, kommer de til å få veldig mye penger for ham, sier Ferguson.

Fire serierunder gjenstår av den skotske eliteserien. Celtic møter Kilmarnock på hjemmebane i sin neste kamp.