Dønnum reddet Vålerenga-seier tre minutter på overtid: - Hørte bare mye skriking

VÅLERENGA - ODD 1–0

VALLE: Vålerenga hadde de fleste og største sjansene, men svært godt organiserte Odd holdt nullen og så ut til å gå ubeseiret ut av møtet på Oslo øst.

10 sekunder før de tre tilleggsminuttene var ferdigspilt dukket innbytter Aron Dønnum opp og scoret sitt første mål i eliteserien.

– Den deiligste måten å vinne på, fastslo 21-åringen i intervjusonen.

– Når du stanger og ikke klarer å score, og så får du en slik på tampen...

Et Vålerenga-innlegg gikk over hele feltet. På bakre stolpe stod Dønnum, som skjøt ballen i hælen til Fredrik Oldrup Jensen og forbi Odd-keeper Sondre Rossbach.

– Hva betyr det for deg personlig?

– Det betyr mye. Det er jo dette jeg jobber for. Når man først får muligheten, betyr det mye å score, sier innbytteren som scoret sitt første seriemål på 18 forsøk for Vålerenga.

Han dro av seg trøya og jublet vilt foran Klanen.

Hele Vålerenga-benken, anført av trener Ronny Deila, løp bort mot matchvinneren og kastet seg over ham.

– Jeg hørte bare mye skriking. Klanen stod også bak oss, og de var heller ikke helt stille. Fotball er følelser.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Deila om seiersmålet: Ikke tilfeldig

Odd gikk på sesongens første tap, mens Vålerenga har vunnet alle sine tre hjemmekamper.

Trener Deila var svært lettet etter scoringen.

– Det var en slitekamp. Det så ikke ut som spillerne taklet væromslaget, jeg så ikke trøkket i spillerne. Men nettopp derfor var det viktig å få med seg noe. Hadde vi tapt kampen ville det vært drit negativt. Men når vi klarer det, så er det så deilig.

Vålerenga-treneren mener dte ikke er tilfeldig at seiersmålet kom etter 92.50.

– Vi er en gjeng som står sammen om det. Når du har det morsomt på trening, da blir det avgjørende. Vi gjør dte vi kan helt ut. Og så har vi folk som gjør det lille ekstra, sånn som Aron Dønnum.

Etter det dramatiske overtidsmålet klatret Vålerenga til fjerdeplass på tabellen, tre poeng bak serieleder Molde.

Odd beholdt sin andreplass på tabellen med 10 poeng, like mange som Vålerenga.

Oslo-laget har nå tre strake hjemmeseire og stadion på østkanten begynner å minne om en liten festning.

– Vi var ganske gode her i fjor også, men det ble en del uavgjort-kamper. Gutta er trygge her. Og så har vi en fantastisk heiagjeng. Supporterne våre er de beste i landet. Når du hører det trøkket, kan det ikke være morsomt å komme hit. Men det skulle gjerne vært flere her.

– Det var 10.000 tomme seter, hva skal til for å fylle dem?

– Spiller bedre fotball. Vinne fotballkamper. Vi hadde to gode kamper før denne, men i dag var det litt hakkete. Når du får den avslutningen som i dag, ser man at det er mulig. Nå er vi med. Vi har kommet oss gjennom starten med brukbart med poeng. Men vi har mye å gå på, vi kan videreutvikle oss selv.

Vålerenga tok over initiativet

Odd var det beste laget det første kvarteret, de hadde ballen mye, men kom aldri nærmere enn Sander Svendsens avslutning rett utenfor mål etter syv minutters spill.

Anført av gode Chidera Ejuke spilte vertskapet seg mer og mer inn i kampen.

Terje Pedersen, NTB Scanpix

Matthias Vilhjalmsson trodde han sendte Vålerenga i ledelsen da han headet ballen i mål fra noe skrå vinkel, men målet ble vinket av for offside.

Skuddforsøket signert Ejuke fra 25 meters hold var godt, men ballen gikk noen få centimeter utenfor krysset.

Bård Finne avsluttet rett utenfor fra skrå vinkel.

Det var det som var av muligheter i en tett og sjansefattig førsteomgang mellom to jevne og godt organiserte lag.

Telemark–duell på sidelinjen

Telemarkingene Ronny Deila og Dag-Eilev Fagermo kjenner hverandre godt fra et langt fotballiv.

Kanskje de kjenner hverandre for godt, for både Vålerenga og Odd slet med å finne ut av hvordan de skulle overrumple motstanderen.

Terje Pedersen, NTB Scanpix

Hvem av dem ville ta mest risiko for å sikre de tre poengene i det som minnet om en stillingskrig?

Odd ville utligne serieleder Moldes 13 poeng med seier.

Vålerenga ville passere Odd og innta andreplass på tabellen med tomålsseier.

10.000 tomme seter

Starten på den andre omgangen var oppstykket og rotete. Det ble for mange feilpasninger, det ble for mange frispark, det ble for fantasiløst.

Vålerenga trøkket på, ballen var stort sett på Odds banehalvdel, men det ble få sjanser ut av det.

Odds spillere ble løpende mye imellom, men de har et svært godt forsvar som også bedre lag enn Vålerenga skal få slite med å bryte ned.

Kun 6766 tilskuere hadde funnet veien til Valle. 10.000 tomme seter var tomme.

Men de som var der fikk se en kamp som var i ferd med å dø ut, de fikk se et hjemmelag som ikke klarte å finne ut av motstanderen og ga fra seg initiativet.

På overtid skrek Klanen på straffespark da Efrain Juarez gikk overende. TV-bildene viste at Juárez løp rett inn i Odds Espen Ruud.

Men rett før de tre minuttene var over scoret Dønnum seiersmålet for Vålerenga.

Da tok det fyr på Klanen-feltet.