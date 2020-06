Snakker ut i oppsiktsvekkende Netflix-dokumentar: Slik stoppet hun «idrettens ondeste mann»

Det var Maggie Nichols’ ord som ble begynnelsen på opprullingen av en av amerikansk idretts største skandaler. Nå snakker hun om kampen mot legen Larry Nassar i Netflix-dokumentaren «Athlete A».

Maggie Nichols vant VM-gull for lag i 2015. Hun ble aldri tatt ut til OL det påfølgende året. Foto: Sue Ogrocki, AP / NTB scanpix

Randall Margraves tok ordet i rettssalen Charlotte, Michigan. Han hadde fulgt rettssaken mot den tidligere turnlegen Larry Nassar, mannen som var beskyldt for å ha forgrepet seg på over 150 mindreårige utøvere.

Tre av Margraves’ døtre var blant dem. Nå sto han få meter unna Nassar. Turnpappaen henvendte seg til dommeren:

– Jeg ber deg om fem minutter i et rom med denne demonen, sa Margraves ifølge USA Today.

Han fikk nei.

– Vil du gi meg ett minutt?

Også det ble selvfølgelig avvist av dommeren. Da løp Margraves frem for å «ta» legen. Han nådde frem til Nassars advokat, før han ble lagt i bakken. Han fikk så en reprimande fra dommeren, men slapp noen annen form for straff.

Det gjorde ikke Nassar.

Den tidligere legen var dømt til 60 år i fengsel allerede før den nevnte rettssaken, som fant sted i 2018. For overgrepene på utøverne fikk han i tillegg mellom 40 til 175 år.

– Det er en ære og et privilegium å dømme deg. Du fortjener aldri å sette foten utenfor et fengsel igjen, sa dommer Rosemarie Aquilina.

Da Randall Margraves (t.v.) gikk til angrep på Larry Nassar (i rødt). Foto: Cory Morse, AP / NTB scanpix

Ble misbrukt flere ganger

Nassars overgrepshistorikk skal angivelig gå helt tilbake til 1988. Men det tok mange år før det ble gjort noe med legens grufulle oppførsel.

Maggie Nichols var bare 15 år, men den talentfulle turneren hadde null tvil om hvor hun drømte om å være: i et OL med det amerikanske landslaget. Hun trente mye, noe som naturligvis slet på kroppen.

Hun gikk til Larry Nassar, det amerikanske landslagets lege på det tidspunktet. Det ble en forferdelig opplevelse.

– Han tok på meg på steder jeg ikke syntes han burde, sier Nichols ifølge The Telegraph.

Nichols forsto ikke helt hva som faktisk hadde skjedd. Flere overgrep fulgte de neste to årene, før hun meldte ifra etter samtale med en venninne i 2015.

Det ble starten på en skandale av enorme dimensjoner. En skandale som rystet grunnvollene i amerikansk idrett og som fikk flere av sportens største stjerner til å stå frem med tunge historier.

Veien dit var lang, men en av dem som spilte en avgjørende rolle for Nassars dom, var Nichols, også kjent som «Athlete A». Den første som fortalte om hvordan legen misbrukte de mindreårige utøverne seksuelt.

Larry Nassar under domsavsigelsen. Foto: Rebecca Cook, Reuters / NTB scanpix

Forente i kampen for rettferdighet

Skandalen er i disse dager fremme i søkelyset igjen grunnet Netflix-dokumentaren med samme navn. Den handler om ofrenes kamp mot han som beskrives som «idrettens ondeste mann».

Nichols ble gitt anonymitet i pressen gjennom navnet «Athlete A». Men da rettssaken begynte i 2018, bestemte hun seg for å stå frem. I retten var det Nichols mor som med bristende stemme leste opp den da 20 år gamle datterens utsagn. Nå havner hun nok en gang i fokus, etter å ha delt historien sin i Netflix-dokumentaren.

– Da jeg ble spurt av skaperne av «Athlete A», Bonni Cohen og Jon Shenk, om jeg ville delta, tenkte jeg at det er noe jeg definitivt vil. Jeg ønsker å hjelpe på alle mulige måter jeg kan. Jeg vil påvirke andre og hjelpe personer som kan ha gått gjennom lignende ting, sier Nichols i et intervju med Elle.

Hun var langt ifra alene om å stå frem i 2018. En av dem var Simone Biles, superstjernen som tok fire OL-gull i Rio.

Flere andre turnstjerner tok turen til rettssalen og konfronterte Nassar med det han hadde gjort. De snakket om hvordan legen hadde misbrukt dem seksuelt når de hadde gått til ham for behandling.

Jamie Dantzscher tok OL-bronse i 2000, og var også blant de første som beskyldte Nassar offentlig. Hun slet med spiseforstyrrelser og depresjon, uten at hun skjønte hvorfor. En samtale med en venninne ga henne en åpenbaring: Da skjønte hun at hun var blitt misbrukt seksuelt gjentatte ganger.

– Du er pur ondskap, sa hun til Nassar i rettssalen.

Simone Biles var også blant Nassars ofre. Hun herjet i Rio-OL, der venninnen Maggie Nichols ikke fikk vært med. Foto: Rebecca Blackwell, AP / NTB scanpix

Enorm kritikk

Før han fikk det som på mange måter kan regnes som en livstidsdom, kom Nassar med en kort uttalelse. Kvinnenes fortellinger har «rystet meg til mitt innerste,» sa han. Han påsto at ord ikke kunne undertrykke hvor lei seg han var for det han hadde gjort.

Men i den rystende saken stilte idrettsverdenen seg et annet spørsmål. Hvordan kunne Nassar ha holdt på med dette så lenge – uten å bli stoppet?

Amerikanske idrettsmyndigheter har fått knallhard kritikk. Flere av toppene i amerikansk idrett gikk av i kjølvannet av skandalen.

Spesielt turnforbundet har fått mye sinne rettet mot seg. Nichols fortalte dem om Nassars oppførsel i 2015, men forbundet handlet sakte. FBI ble etter hvert informert, men Nassar fikk jobbe videre som osteopat på universitetet Michigan State fordi de ikke ble varslet.

I 2018 leverte advokatfirmaet Ropes & Gray en knallhard rapport. I den tok de for seg hvordan Nassar ikke ble stoppet. Tidligere sjef i turnforbundet, Steve Penny, beskyldes for å ha ødelagt bevis på legens aktiviteter. Han har erklært seg «ikke skyldig» og hevder å ikke ha visst noe om overgrepene. Han sier at han aldri har hatt tilgang til dokumenter som skal ha informasjon om Nassars overgrep.

Rettssaken mot Penny har fortsatt til gode å starte.

Steve Penny hevder seg uskyldig i å ha lagt lokk på Nassars ugjerninger. Foto: Leah Millis, Reuters / NTB scanpix

Fortsatt glad i sporten

Maggie Nichols kom seg aldri til OL i 2016, der venninnen Biles gjorde det så godt. Nichols mor tror datterens beskyldninger mot Nassar kan ha hatt noe å gjøre med det. Det skal og nevnes at Nichols har slitt med skader i karrieren.

Hun la opp som turner på elitenivå kort tid etter OL-vrakingen, men hun har fortsatt på collegenivå. Der har hun gjenoppdaget sin kjærlighet for idretten. Hun viser også interesse for å trene andre.

– Det som skjedde med meg, skjedde innenfor turningens rammer, men sporten er fortsatt vakker og noe jeg har elsket siden jeg var ung. Jeg har alltid ønsket å bli så god som jeg kan bli. Jeg synes ikke folk skal se negativt på sporten.

Maggie Nichols fikk aldri den internasjonale idrettskarrieren hun håpet på, men 22-åringen har imponert voldsomt på collegenivå. Foto: Sue Ogrocki, AP / NTB scanpix

Det amerikanske turnforbundet har kommet med en uttalelse i forbindelse med Netflix-dokumentaren.

– Takket være Maggies mot, i tillegg til resten av de overlevende som har stått frem, har sporten opplevd endringer. Under et nytt styre har USA Gymnastics satt i gang bedre ordninger og forebyggende tiltak og gjort omfattende organisatoriske endringer. Det viktigste av alt er at vi har endret kulturen som lot dette skje i idrettsmiljøet vårt. Vi innser på tross av disse endringene at arbeidet ikke er over. Vi må fortsette å lytte og forbedre oss, sier turnforbundet i en uttalelse videreformidlet av The Telegraph.

Kilder: Elle, New York Times, USA Today, The Guardian, NBC News, The Telegraph