Rosenborg med viktig seier etter en tøff periode

ROSENBORG – KRISTIANSUND 1–0

LERKENDAL: Etter tap mot Tromsø sist helg og cup-exit mot Aalesund var det viktig at Rosenborg kom seg i gang igjen med en seier mot Kristiansund. Nok en gang var Rosenborg det dominerende laget. Men det måtte et straffespark til for å redde tre poeng.

Like før pause kastet Aliou Coly seg inn i en takling mot Samuel Adegbenro. Voldsom kraft og det at han gikk inn med knottene først gjorde at dommer Trond Ivar Døvle valgte å blåse straffespark til Rosenborg.

13.522 tilskuere fikk se Mike Jensen sende hjemmelaget i ledelsen. Flere mål ble det ikke. Dermed tok Rosenborg tre viktige poeng. Men kampen mot Kristiansund var absolutt en kamp de kunne vunnet med flere mål.

Men seieren sørger for viktig selvtillit inn mot torsdagens lokaloppgjør mot Ranheim.

– Første gang i serien at vi spiller som Rosenborg

– Jeg er veldig glad, det tror jeg alle her er. Det har vært en tøff uke, da vi tapte i cupen for Aalesund og for Tromsø i serien. Alle har vært sinte og snakket mye i garderoben. Så alt endret seg i dag, sa Adegbenro til Eurosport rett etter kampslutt.

På spørsmål om hva som gjorde Rosenborg bedre til kampen mot Kristiansund, svarer angrepsspilleren:

– Jeg kan si at dette er første gang i ligaen at vi spiller som Rosenborg. Med ballinnehav fra start til slutt og mye fighting. Uheldigvis scorer vi ikke mange mål, men du kan se at det blir bedre for hver dag som går.

Rosenborg startet best

Lagene brukte de første fem minuttene av kampen til å føle litt på hverandre. Da fem minutter hadde passert følte David Akintola at noe måtte gjøres. Han skrudde opp tempoet sitt og viste ved et par anledninger hvilken fart han innehar. Dermed hadde Christoffer Aasbak fått sin første smaksprøve på hva som ventet utover kampen.

Fakta: Rosenborg – Kristiansund 1–0 (1–0) 13.522 tilskuere Mål: 1–0 Mike Jensen (45). Dommer: Trond Ivar Døvle, FjellhamarTrond Ivar Døvle, Norge. Gult kort: Anders Konradsen (28), Birger Meling (84), Gjermund Åsen (90), Rosenborg, Aliou Coly (45), Dan Peter Ulvestad (45), Pål Erik Ulvestad (60), Kristiansund. Lagene: Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Djordje Denic, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen – Babajide Akintola (Gjermund Åsen fra 70.), Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro (Anders Trondsen fra 90.). Kristiansund (4-2-3-1): Sean McDermott – Aliou Coly (Bent Sørmo fra 67.), Dan Peter Ulvestad, Henrik Gjesdal, Christoffer Aasbak – Pål Erik Ulvestad, Amidou Diop – Bendik Bye, Torgil Gjertsen, Sondre Sørli (fra 60.) – Thomas Olivier Amang (Liridon Kalludra fra 79.). (©NTB)

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Så etter 15 minutter kombinerte Søderlund, Adegbenro og Konradsen fint. Spissen tok ned ballen og la igjen til Konradsen. Han spilte gjennom til Adegbenro. Kantspilleren tok med seg ballen og la ut til Birger Meling. Venstrebackens avslutning var ikke i stil med forarbeidet. Dermed ble det enkelt å redde for Kristiansunds keeper Sean McDermott.

Så var Akintola løs igjen. Mike Jensen vendte nydelig opp på midtbanen og tok med seg ballen. Da startet Akintola løpet sitt. Aasbak var aldri i nærheten å ta igjen kantspilleren. Men igjen ble avslutningen for svak for Rosenborgs del.

Straffe til Rosenborg

Etter 32 minutter leverte Alexander Søderlund inn en god søknad til årets bom. Etter at ballen spratt gjennom hele feltet klarte han å skyte utenfor da målet sto helt åpent. Det hadde vært en gyllen mulighet for spissen til å stilne kritikken mot scoringsformen hans.

Rosenborg slet med å spille seg gjennom midten. Men hadde stor suksess med å bruke kantene sine. Selv om ikke ballen gikk i mål, var det flere tilfeller der Adegbenro og Akintola kom seg løs og fikk lagt inn. Spesielt på venstresiden. Aliou Coly hadde til tider store problemer med å henge med når Adegbenro satte i gang med driblingen sin.

Så pekte dommer på straffemerket til Kristiansund. Aliou Coly slengte seg inn i en duell mot Samuel Adegbenro. Han traff både ball og RBK-spilleren. Men knottene var for synlige. Dermed var det duket for Mike Jensen fra straffemerket.

Dansken la ballen helt inne ved stolpen. Keeper var på den, men klarte ikke hindre Rosenborg i å ta ledelsen. Dermed fikk Rosenborg en best mulig avslutning på omgangen.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kristiansund slet med å komme inn i kampen

Rosenborg gikk rett i angrep da den andre omgangen startet. Det tok bare ett minutt før første sjanse kom. David Akintola klinket til fra 20 meter. En vakker redning fra McDermott hindret nigerianeren i å doble RBKs ledelse.

Etter 62 minutter trodde hele Lerkendal at Adegbenro scoret. Han dro seg innover og Dan Peter Ulvestad forsvant andre veien. Dermed kunne kantspilleren skyte. Skuddet snek seg utenfor stolpen. Store deler av Lerkendal reiste seg og trodde det var mål. Det var det ikke.

Kristiansund hadde store problemer med å kjempe seg inn i kampen og det var få ganger de var over på Rosenborgs side av banen.

Rosenborg burde økt ledelsen

Så var det duket for Rosenborgs første trønderske innslag på banen. Gjermund Åsen erstattet David Akintola. En solid prestasjon av den innleide kantspilleren.

Det tok ikke lang tid før indreløperen fra Heimdal fikk testet venstrebeinet sitt. Fra 20 meter klinket han til. Via et Kristiansund-bein gikk ballen ut til hjørnespark.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rett før slutt fikk Torgil Gjertsen en gyllen mulighet til å utligne for Kristiansund. Han løp innover i banen og sendte av gårde et skudd mot André Hansens lengste hjørne. Ballen snek seg utenfor.

Totalt sett hadde Rosenborg full kontroll på oppgjøret, og Kristiansund slet med å komme seg til sjanser. Dermed tok Rosenborg tre viktige poeng og tar med seg viktig selvtillit til neste ukes lokaloppgjør mot Ranheim.