Her er Huseklepps oppskrift for god Brann-fotball

Erik Huseklepp sier det han mener om Brann i Ballspark-podkasten. Foto: Tor Høvik

Brann tapte på bortebane igjen. I Ballspark-podkasten dagen derpå går Erik Huseklepp gjennom hva han ville lagt vekt på som Brann-trener. Doddo er både kritisk og optimistisk, men vekker mest latter når han for første gang i podkasten klarer å nevne Märtha Louise. Hun ga ham en gang et råd, hevdes det.

Produsent: Mads Bøyum.