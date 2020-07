Start-treneren slakter dommeren: – Helt ubegripelig

Joey Hardarson var svært skuffet over dommer Kristoffer Hagenes etter kampen mot Rosenborg. Foto: Tor Erik Schrøder

Start-leiren er rasende etter at de ble snytt for straffe mot Rosenborg. Trener Joey Hardarson mener også at RBKs Dino Islamovic burde vært utvist.

