United-profil skrev ny langtidskontrakt

Det opplyser Ole Gunnar Solskjærs klubb onsdag ettermiddag. United har også sikret seg opsjon på ytterligere ett års forlengelse av Lindelöfs kontrakt.

Lindelöf har i alt spilt 74 kamper for United siden han kom til klubben sommeren 2017. Denne høsten har han dannet fast stopperpar med nysigneringen Harry Maguire.

– Jeg har følt meg hjemme siden dagen jeg kom til United. Jeg har vokst betydelig både som spiller og person de siste to årene, og jeg er takknemlig for hjelpen og støtten fra alle i klubben, sier svensken.

Manager Solskjær sier at han er ekstremt fornøyd med at Lindelöf har forpliktet seg til United de neste fem årene.

– Victor har etablert seg her, og han er blitt en veldig viktig del av laget vårt. Han bidrar med ro på banen, og jeg kan se at han er bestemt på å hjelpe klubben og oppnå suksess her, sier han.