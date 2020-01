Stjernens vonde dilemma: – Jeg kjenner veldig på det. Det er tøft

Magnus Abelvik Rød får den ene smellen etter den andre i EM. Nå sliter han med dårlig samvittighet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Abelvik Rød og fysioterapeut Harald Markussen. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Norge-Sverige 23–20

MALMÖ: 22-åringen er en av Norges viktigste EM-spillere. Han var naturligvis strålende fornøyd med å ha slått ut de svenske EM-vertene fra mesterskapet. Samtidig kom tremålsseieren med en bismak for den over to meter høye bakspilleren.

For andre kamp på rad måtte han gi seg med skade. Denne gangen fikk han bare seks minutter og 46 sekunder på banen.

Han gikk i bakken og ble liggende etter å ha hamret inn 2–1 tidlig i kampen. Forsøket på å riste av seg smertene i ankelen strandet etter noen minutter på banen mot slutten av den første omgangen. Han har gjort det til en vane å melde «vi får ta en sjekk på hotellet» etter kampene.

Rød var lenge tvilsom til mesterskapet på grunn av en hofteskade. De mange smellene gjør at det kommer en del meldinger fra lagkameratene.

– Jeg får høre at jeg er kjeks, porselen og drama queen. Jeg får ta det med et smil i dag, siden det skjer hver gang, humrer tysklandsproffen.

Han innrømmer at det ikke er optimalt med de mange smellene. Mot Ungarn fredag var det to fingre som ble forstuet, og han spilte bare en tredjedel av kampen.

– Det er jo ikke noe jeg har lyst til at skal skje hele tiden. Jeg har også et ansvar overfor klubben. Jeg tror ikke de er så glade i Flensburg for at jeg skader meg hele tiden, sier Rød.

– Er det noe du kjenner på?

– Jeg kjenner veldig på det, og jeg synes det er tøft.

Rød får behandling underveis i kampen. Foto: Vidar Ruud

Konflikt under fjorårets VM

Oslo-karen forteller at han under mesterskapet har jevnlig kontakt med sportslederen i den tyske storklubben, Lars Christiansen. Dansken blir oppdatert på hva som rører seg rundt klubbens stjernespiller.

– Jeg prøver å ha all kontakt med ham. Jeg har ikke så lyst til å snakke med Maik, treneren min, om det. For så lenge jeg føler meg frisk, så er jeg klar, sier han, og sikter til hovedtreneren med Machulla til etternavn.

Under fjorårets VM ble det en konflikt mellom den tyske klubben og det norske landslaget. Da var det bruken av Gøran Johannessen tyskerne reagerte på. Også rogalendingen hadde vært skadet i opptakten til mesterskapet. Da han spilte en halvtime allerede i åpningskampen, gikk trener Machulla ut på klubbens egen nettside og raste.

– Den siste undersøkelsen viste at Gøran gradvis kunne begynne å trene igjen. At han allerede har spilt i en halvtime, er en stor overraskelse for meg. Jeg er meget irritert og skuffet, sa han da.

Landslagslege Thomas Torgalsen slo tilbake og mente at spilleren var kampklar.

Rød ble liggende med smerter i foten tidlig i kampen. Foto: Vidar Ruud

– De har ingen rett til det

Norge har også Harald Reinkind og Eivind Tangen i Røds posisjon. Det er imidlertid ikke kommet dithen at Rød vurderer å si at han står over kampen mot Island tirsdag.

– Hvis Berge sier at jeg skal starte, og jeg sier at jeg er klar, da spiller jeg. Det er han som styrer.

– Kan Flensburg kreve at du ikke spiller?

– Nei, det har de ingen rett til, sier Rød.

Trener Christian Berge fikk etter kampen spørsmål om elevens bekymring og vonde samvittighet over arbeidsgiveren i Tyskland.

– Det er jo håndball han spiller, da kan det jo skje at han får noen smeller. Jeg har tre stykker med meg i den posisjonen. Tangen fikk spilletid i annen omgang. I tilfelle den ene er ute, så må de to andre være kampklare, sier han om situasjonen på høyrebacken.

– Er det bekymringsfullt at Rød nok en gang måtte ut med skade?

– Jeg vet ikke hva smellen er, så det må jeg vite først før jeg kan si noe.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 07:11

Mest lest akkurat nå