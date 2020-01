Norsk fotballproff utsatt for netthets: – Jeg er sjokkert

Tidligere VIF-keeper Guro Pettersen reagerer sterkt på kommentarene hun fikk etter å ha lagt ut en fotballvideo i sosiale medier.

Guro Pettersen er sjokkert over kommentarene hun mottok etter å ha postet en video på sosiale medier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tirsdag denne uken postet fotballkeeper Guro Pettersen en video der hun scorer på et langskudd fra godt over 20 meter på trening.

Videoen er opprinnelig filmet i mai 2019, da Pettersen spilte for Vålerenga. Før 2020-sesongen ble Pettersen fotballproff etter å ha signert for den svenske klubben Piteå.

Klippet ble lagt ut på den populære videoappen TikTok. Ifølge Pettersen har den blitt sett over 7000 ganger, og i teksten under videoen står det: «Hver gang jeg leser «jenter kan ikke spille fotball».

– Videoen eksploderte litt og har over 7000 visninger. Dagen etter at jeg postet den startet det å komme inn mange stygge kommentarer, og det er jo skikkelig dritt. Jeg hadde håpet at vi hadde kommet litt lenger i 2020, sier Pettersen.

Det er publisert hundrevis av kommentarer, hvor flere av dem inneholder nedlatende meldinger som «ville ha blitt reddet av en mannlig keeper», «jenter kan ikke spille fotball» og «jenter kan ikke spille fotball, og det vet du».

– Sjokkert

Det tydeligvis veldig få i kommentarfeltet hadde merket seg, var at det ikke var Pettersen eller en annen kvinnelig målvakt som måtte se ballen suse opp i krysset. Det var nemlig en mannlig keeper fra Vålerengas juniorlag som Pettersen trente med i mai i fjor.

– Jeg er sjokkert over at noen kommenterer slike ting på en video, sier Pettersen.

Likevel understreker Piteå-målvakten at hun ikke tar seg nær av slike kommentarer.

– Nei, det gjør jeg ikke. Først og fremst fordi det var et godt skudd, sier Pettersen og ler.

– Og for det andre går det ikke inn på meg. Jeg synes heller det er sjokkerende og synd at unge mennesker har slike holdninger. Det er trist at terskelen er så lav for å kommentere stygge ting, og at det er godtatt, legger hun til.

Pettersen oppfordrer nå foreldre til å engasjere seg mer i barnas bruk av sosiale medier.

– Dette er en app som brukes av mange barn og unge, og mange av dem som har kommentert har gjemt seg bak falske profiler. Det er viktig å oppføre seg i sosiale medier, og budskapet her må være at det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas bruk av sosiale medier. Som voksne er man forbilder for barna, og da må man også tenke litt over hvordan man oppfører seg på sosiale medier, mener hun.

Før årets Sverige-eventyr har Pettersen erfaring med spill i den norske Toppserien for klubber som Fløya, Stabæk og Vålerenga.

– Forferdelig synd

Ragna Stalsberg ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk hos NTNU har sammen med medforfattere Arve Vorland Pedersen og Ingvild Merete Aksdal forsket på de fysiologiske forutsetningene for kvinner og herrer i fotball.

Stalsberg mener det er trist at enkelte har en nedlatende holdning til kvinnefotball.

– Det er forferdelig synd at folk kommer med slike kommentarer, sier hun.

Som studiet tilsier, påpeker Stalsberg at det er store forskjeller i forutsetningene til kvinner og menn i fotball.

– De har helt andre fysiologiske forutsetninger. Keepere er spesielt utsatt, ettersom kvinner i gjennomsnitt er lavere enn herrene. Det gjør det vanskeligere å redde baller som kommer høyt og ut til sidene. Hvis kvinnene skulle hatt samme forutsetninger, skulle målene vært mindre, sier hun.

Guro Pettersen er helt klar på at hun ikke ønsker å tilpasse kvinnefotballen. Det overrasker ikke Stalsberg.

– Vi er ikke ute etter å skape endringer, og forstår godt at spillerne ikke vil gjøre endringer. Det er en god ting, sier Stalsberg.

