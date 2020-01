Skiskyting direkte: Gjør comeback etter pappapermisjonen

Thingnes Bø til suveren ledelse i mål

Thingnes Bø er tilbake i verdenstoppen, han tar ledelsen med mer enn to minutter i mål, men sprett ikke champagnen! Thingnes Bø tapte fire sekunder på de siste to kilometerne, og bak kommer en blodtørstig Martin Fourcade. For en spenning!