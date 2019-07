Casper Ruud slo tilbake etter Sverige-nedturen. Tok seg videre i tysk storturnering.

CASPER RUUD – ROBIN HAASE 6-3, 3-6, 6-1

For en uke siden snublet Ruud allerede i første hinder i Båstad. Spillet satt ikke, og Snarøya-gutten var sjanseløs i møtet med bosniske Damir Dzumhur. Tirsdag la han nedturen bak seg.

Robin Haase fra Nederland ble slått 2–1 i sett på rødgrusen i Hamburg. Nå venter russeren Andrej Rublev i 2. runde.

Casper Ruud fikk en bra start på kampen, men ble likevel brutt i sitt første servegame etter tre upressede feil.

Nordmannen hentet seg derimot flott inn igjen i kampen og brøt tilbake umiddelbart til 1–1.

LES OGSÅ: Ruud sjanseløs i Sverige

Tim Ireland / AP / NTB scanpix

Han hadde mer dreis på sitt neste servegame, som han holdt blankt. Etter at spillerne holdt sine server gikk Ruud opp til 4-2-ledelse. Han fortsatte å holde sine server og tok hjem førstesettet med 6-3.

I det andre settet holdt spillerne sine server helt frem til Haase brøt Ruuds serve til 5-3-ledelse. Han kunne serve hjem settet med 6-3.

20-åringen fra Snarøya var førstemann til å bryte i det avgjørende settet og var tidlig oppe i en 3-0-ledelse. Da så Ruud seg aldri tilbake.

De to møttes for første gang i Auckland i New Zealand i fjor. Da vant Haase 0-6, 7-6, 6-3. Dermed fikk Ruud en flott revansj for det tapet.

(©NTB)