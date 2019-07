Tårevåt sammenlagtfavoritt gikk av sykkelen: – Hele Frankrike gråter

Det er alle franske syklisters største drøm: Ingen franskmenn har vunnet Tour de France siden Bernard Hinault i 1985. Den neste franskmannen som står i den gule trøyen på Champs-Elysees er garantert evig legendestatus.

Før fredagens etappe fra Saint-Jean-de-Maurienne til Tignes var Thibaut Pinot ett minutt og 50 sekunder bak ledende Julian Alaphilippe i Tour de France-sammendraget.

Den gule trøyen var innen rekkevidde for 29-åringen, før de avgjørende fjelletappene denne helgen.

Så skjedde det som ikke skulle skje. Med litt over 80 kilometer igjen fikk Pinot plutselig store problemer med å holde følge med resten av feltet. Han så ut til å ha vondt - og måtte bandasjeres på det ene låret underveis.

Det så ikke ut til å hjelpe. En gråtende Pinot måtte til slutt bryte etappen.

– Hele Frankrike gråter, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

Det er noe uklart nøyaktig hva som var galt med Pinot. Cyclyst.co.uk skriver at han skal ha fått en smell i kneet for noen etapper siden. Han kjempet seg gjennom smertene under torsdagens etappe, men til slutt ble det altså for mye.

Det kan imidlertid fortsatt bli jubel for franskemennene. Leder Julian Alaphilippe er også fransk. Etappen pågår fortsatt og kan følges her.