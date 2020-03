Storsponsor forlenger ikke millionavtale med norsk langrenn

Langrennsmiljøet må på sponsorjakt etter at entreprenørselskapet Veidekke avslutter sin samarbeidsavtale foran neste sesong.

Langrennsleder frykter konsekvensene dersom sponsorpenger faller bort. Foto: Vidar Ruud

Selskapets kommunikasjonssjef Helge Dieset bekrefter beslutningen overfor NRK.

– Det er riktig at vi ikke forlenger samarbeidsavtalen med skiforbundet som vi har hatt i mange, mange år. Det var en beslutning vi tok før jul og på slutten av 2019, sier Dieset til kanalen.

Han ønsker ikke å si noe om den økonomiske rammen avtalen med forbundet har hatt.

Samarbeidet som nå avsluttes har samtidig bidratt til å finansiere satsingen rundt regionlagene i norsk langrenn og sprintlandslaget. Regionlagene har til og med båret entreprenørselskapets navn.

Langrennssjef Espen Bjervig innrømmer at forbundet nå må jobbe med en ny løsning for finansieringen av den viktige satsingen.

Espen Bjervig jobber med å løse et akutt problem i norsk langrenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Regionlagene har vært viktige, og vi jobber nå med en modell for å se hvordan det kan driftes videre. Per nå har vi ingen klar løsning. Det er per dags dato en utfordrende situasjon å finansiere de lagene, sier Bjervig.

Leder for styringsgruppen til regionlaget i Midt-Norge, Knut Erling Flataker, frykter konsekvensene.

– Hvis basisfinanseringen til regionlagene faller bort, som gjør at det ikke er mulighet til å opprettholde en satsing på et akseptabelt nivå, så er det katastrofalt for norsk langrenn, sier han til NRK.

Torsdag møttes ifølge NRK toppledelsen i norsk langrenn for å diskutere saken.

Norges Skiforbund langrenn mangler også hovedsponsor til sine elitelag.