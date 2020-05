Heidi Løke må operere mange brudd i nesen: – Ser ut som et trekkspill

Vipers-stjernen blir ikke å se under håndballandslagets samling i Kristiansand neste uke.

Heidi Løke jubler under en Champions League-kamp med Vipers. Foto: John Randeris, Ritzau / NTB scanpix

I stedet skal Heidi Løke få fikset nesen hun brakk under håndball-VM i Japan i desember. Det skjedde etter en duell med danske Lotte Grigel.

– Det er seks brudd i nesen, og neseveggen er trykket helt ut av stilling. Den ser ut som et trekkspill. Kirurgen som har sjekket nesen sa at bildene av den sier mer enn tusen ord, sier Løke til TV 2.

Her er Heidi Løke nede med brukket nese etter en duell i en VM-kamp mot Danmark i desember. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Veteranen spilte store deler av mesterskapet før jul med brukket nese. Hun innrømmer at det ikke var lett.

– Jeg slet med pusten under VM, men håpet at det å knekke nesen på plass skulle holde. Jeg har klart å trene og spille i nesten et halvt år, men jeg kjenner jo forskjell på før og etter bruddet. Jeg merker at pusten ikke fungerer som den skal.

Løke forteller videre at hun puster gjennom munnen når hun sover.

– Slik kan det ikke fortsette. Kirurgen sa at han med en gang hørte det på stemmen min at det var galt.