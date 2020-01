Kjempenedtur for Klæbo - ble parkert i monsterbakken

Johannes Høsflot Klæbo endte som nummer tre i sammendraget da Simen Hegstad Krüger vant den siste etappen av Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo gikk på smell opp monsterbakken. Foto: Terje Pedersen

Simen Hegstad Krüger vant den siste etappen av Tour de Ski. Sjur Røthe ble nummer to.

Alexander Bolsjunov ble nummer tre, og vant dermed Tour de Ski for første gang. Landsmann Sergej Ustiugov ble nummer fire, og tok andreplassen i sammendraget.

Johannes Høsflot Klæbo slet seg opp bakken og ble nummer 22, og endte hele 1,32 minutt bak Hegstad Krüger. Klæbo endte derfor på tredjeplass i sammendraget, og klarte dermed ikke å forsvare fjorårets sammenlagtseier i Tour de Ski.

– Det var gøy. Touren frem til i dag har ikke vært helt som jeg hadde håpet, så da var det hvert fall veldig godt å få til et toppløp opp bakken her, sa en smilende Hegstad Krüger til NRK like etter målgang.

Hegstad Krüger vant siste etappe av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Lettet over å slippe helnorsk spurtduell

Han var svært lettet over å slippe en spurtduell mot Røthe like før mål.

– Jeg var litt usikker på hvor pigg Sjur var. Så jeg var glad for at han slapp de få meterne når det flatet ut der mot toppen. For da var jeg sliten selv, sa Hegstad Krüger.

Lyn-løperen mener denne seieren reddet hans personlige prestasjon i Tour de Ski.

– Dette gjør en veldig dårlig Tour til en veldig bra Tour. Det betydde mye å få denne avslutningen, sier Hegstad Krüger til NRK.

Kontrollert åpning av Klæbo

Klæbo åpnet fellesstarten på samme måte som Therese Johaug gjorde under kvinnenes fellestart. Klæbo lå nemlig helt i front i åpningen, gjennom det mest smale partiet i begynnelsen av etappen.

– Dette er en meget god posisjon for Klæbo. Det koster han nærmest ingenting å ligge der i front, så dette er helt optimalt for Klæbo, sa NRKs ekspertkommentator to-tre kilometer ut i etappen.

Ustiugov skrudde opp tempoet

Like etter løperne begynte å bestige monsterbakken, rykket Ustiugov. Bolsjunov og Klæbo holdt følge, og trioen fikk en liten luke, som straks ble tettet.

Men etter åtte kilometer, like før den bratte stigningen, ble ekspertene bekymret.

– Det her går ikke for Klæbo - med mindre de to russerne går på en smell og har åpnet altfor hardt, sa NRK-kommentator Jann Post.

Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe stakk ifra resten av feltet og fikk en stor luke ned til Ustiugov og Bolsjunov.

Klæbo falt på sin side lenger og lenger ned i hovedfeltet.

– Vi har ikke sett Klæbo så sliten hele denne vinteren, ei heller i forrige sesong. Dessverre for Klæbo, sa NRK-ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Hegstad Krüger rykket fra Røthe like før målgang og vant dermed etappen.

