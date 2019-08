Det skjer med tanke på OL i Japan i 2020. Man kan kalle kapslene for et indre steketermometer. Poenget er å finne ut hva som er den innvendige kjernetemperaturen i det hete klimaet i Japan.

Helene Næss og Marie Rønningen, som nylig kom på 2. plass i prøve-OL i båtklassen 49er FX, har vært med på dette.

På seilerarenaen som skal benyttes til konkurransene om ett år, ble det anledningen til å finne ut hvordan de aktive skal takle heten. Det kan bli temperaturer rundt 35 grader og med luftfuktighet på 95. Derfor må utøverne i en rekke idretter som drives utendørs, vite hva de går til.

Varmekapsler ble første gang brukt blant annet under sykkel-VM i Qatar i 2016 og i en rekke andre forskningsprosjekter i Norge og andre land. Kapselen inneholder ingen stoffer, kun en chip. Data fra kapselen overføres trådløst til en datamaskin.

Bodycap

– Varmekapselen gjør det mulig å sjekke kjernetemperaturen i kroppen på sjøen, og mens vi er på land, forteller Næss.

Overrasket over målingene

Testresultatene til 28-åringen og den faste partneren Marie Rønningen (25) ble fulgt opp av manuellterapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen. Han har vært en tur i Japan og skal følge landslagsseilerne til OL. Målingene ga viktig informasjon.

– Vi trodde først at temperaturen i kroppen ville være høyest på land mellom seilasene, men det viste seg at den var høyest under aktivitet på sjøen, sier han.

Haugvad opplyser at Olympiatoppen benytter slike kapsler for å finne ut mer om hva høye temperaturer har å si for de aktive.

– Det gjør at de i best mulig grad kan være forberedt på det som skal skje i OL, for vi vet at klimaet kan ha veldig stor innvirkning på prestasjonene, dersom utøverne ikke er forberedt, legger han til.

Fakta: Varmen i Tokyo-OL Den japanske hovedstaden Tokyo ble 7. september 2013 tildelt sommer-OL og Paralympics i 2020. Lekene arrangeres far 24. juli–9. august. Paralympics arrangeres 25. august–6. september. Varmen har ført til at flere utøvere har fått heteslag under konkurransene ett år før OL. Flere planlagte konkurranser er blitt innstilt på grunn av for høye temperaturer, blant annet i svømming, med oppblomstring av e-coli-bakterier på grunn av varmen.

Morten Jensen

Flere har fått prøve

Kapslene er også prøvd i idretter som triatlon og sandvolleyball. Landslagstrener Kåre Mol i sandvolleyball forteller at verdens beste spillere Anders Mol og Christian Sørum også har fått anledning til å se hva høy temperatur i kroppen har å si.

– Desto høyere temperatur, desto lavere blir energien. Vi må bruke mindre tid på oppvarming i varmen og spillerne må bli flinkere til å kjøle seg ned, sier Mol.

Seilerne hadde ingen erfaring med dette. De har konkurrert i Japan tidligere, men da senere på høsten.

– Jeg hadde ikke hørt om slike kapsler før. Det er rare greier, men det var jo spennende å se hvordan de fungerte. Jeg hadde aldri trodd at temperaturen innvendig kan bli så mye høyere enn temperaturen utvendig, sier Marie Rønningen.

Innvendig viste tallene 39 grader.

Er blitt mer bevisste

Rønningen opplyser at effekten av slike målinger er at duoen er blitt mye mer klar over hvor viktig avkjøling er, ikke minst mellom seilasene. De så at temperaturen og pulsen gikk ned umiddelbart når de benyttet avkjølende vester på land, og hadde is i solhatten, i håndklær og i tillegg fikk i seg nok kald drikke.

Vestene har kjøleelementer.

De fleste nasjoner forsker på dette med varme ett år før OL-regattaen finner sted. Toppidrettsutøverne vet at varmen blir en utfordring i juli-august neste år. Kjetil Borch mener det blir som å ro i et solarium.

Det internasjonale seilforbundet

Olympiatoppen har bygget et klimarom, som de aktive kan benytte før avreise til OL. Løperen Jakob Ingebrigtsen har gitt uttrykk for at han synes det er dobbeltmoralistisk at dette er lov, når høydehus er forbudt.

Forberedelser for å takle varmen foran sommerlekene, inkludert varmekapsler, er lovlig.

Næss forteller at seilerne ble tungpustet da de kom til Japan, men at det er lettere nå tre-fire uker senere. Derfor blir akklimatisering svært viktig i forbindelse med OL-deltagelsen.

– Sammenlignet med mange andre idretter er vi heldige som har avkjøling i vinden til havs. Men temperaturen der er den samme som på land, og det er lett å glemme når man er fokusert om seilingen. Vinden gjør at det kjennes kaldere ut enn det er. Derfor kan seilerne bli lurt, mener Rønningen.

Under konkurranse er det for øvrig ikke lov til å ha kjølevester, på grunn av vekten. Det ville blitt regnet for juks. I fremtiden kan det bli aktuelt, spesielt ved høye temperaturer.