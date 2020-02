Klæbo kan komme til start med en «skinne» på fingeren

Om det ender med at Johannes Høsflot Klæbo kommer til start i Skitour 2020, kan det skje med en slags skinne på fingeren.

Johannes Høsflot Klæbo ligger an til å gå Skitour 2020. Her er han under årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB

Både landslagstrener Eirik Myhr Nossum og landslagslege Øystein Andersen er optimistiske med tanke på start og har troen på at det vil løse seg for Klæbo.

23-åringen pådro seg et lite brudd ved fingeren etter å ha dundret løs mot en boksemaskin for én og en halv uke siden.

Sist mandag fikk Klæbo offisielt en plass i troppen tross skaden. Verdenscuprennene i Falun sist helg gikk uten trønderen.

Torsdag blir det et nytt møte med det medisinske støtteapparatet. Klæbos status blir vurdert med lupe helt frem til laget må meldes endelig inn fredag ettermiddag.

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo viste selv frem hvordan det sto til etter uhellet med boksemaskinen. Foto: Faksimile fra Instagram / NTB scanpix.

Ikke bastant

Skitour 2020 starter i Östersund allerede lørdag. Andersen vil ikke si noe bastant om hva det faktisk kan ende med for Klæbos del.

– Vi skal forsøke "å mekke" dette til, og vi gjør ingenting ut over det som er helsemessig forsvarlig. Vi er i en dialog, og vi må avvente hva som er praktisk mulig og nødvendig, sier landslagslege Øystein Andersen til NTB.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier at han er sterk i troen på at Klæbo stiller til start.

– Du blir litt pessimistisk når slike ting som dette skjer, og det er så klart suboptimalt. Han har ikke fått gått fullt på ski i den siste tiden, men han har fått trent uten staver. Fysisk sett skal han være godt rustet til skitouren, sier Nossum til NTB.

Trekkplaster

Skitour 2020 starter i Östersund lørdag 15. februar. Den går deretter via Åre, Storlien og Meråker, mens det hele avsluttes med etappe fem og seks i Trondheim 22. og 23. februar.

Skitouren vil miste sitt kanskje største trekkplaster om det ender med at Johannes Høsflot Klæbo må trekke seg. Det handler ikke bare om at han er en av verdens beste skiløpere, men også at skitouren går mer eller mindre på hjemmebane for ham og at han er en publikumsmagnet i eget skirike.

