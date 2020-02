Seieren fikk frem sterke følelser hos Kilde. Nå drømmer han om å kalle seg «verdens beste alpinist»

Aleksander Aamodt Kilde (27) ble emosjonell etter den etterlengtede seieren. Etter fire annenplasser sto han endelig øverst på pallen.

Aleksander Aamodt Kilde kunne sprette champagnen i Saalbach-Hinterglemm. Foto: Giovanni Auletta / AP

Han ristet på hodet og hadde en dårlig følelse i kroppen da han krysset mållinjen. Aleksander Aamodt Kilde leverte flere rufsete svinger i den krevende løypen i Saalbach-Hinterglemm, men kom likevel i mål til grønne tider.

Til tross for at det var flere sterke utfordrere igjen, var det ingen som klarte å tukte nordmannen i fredagens super-G. Endelig, etter fire annenplasser i inneværende sesong, kunne Kilde slippe jubelen løs øverst på pallen.

– Det var en helt utrolig følelse. Det er definitivt den beste seieren for meg noensinne, sier Kilde euforisk til Aftenposten noen timer etter rennet.

– Det var krevende forhold, som ga meg en dårlig følelse. Jeg skulle nesten ønske at jeg jublet mer, innrømmer han etterfulgt av latter.

Aleksander Aamodt Kilde jublet ikke da han krysset mållinjen. Det angrer han på i ettertid. Foto: HARALD STEINER / BILDBYRÅN

Evig toer

Bare denne sesongen har Kilde kjørt inn til fire annenplasser. Den første verdenscupseieren, siden han gikk til topps i utforrennet i Val Gardena i desember 2018, har latt vente på seg.

Det har vært frustrerende for Kilde, som gang på gang har vist at han har farten inne, men som har slitt med å ta frem det lille ekstra.

– Det var mye følelser i dag. Seieren i Val Gardena var kanskje hakket råere kjøringsmessig, men det var en svært etterlengtet seier for meg i dag, forteller han.

Nyheten om norsk seier hadde også nådd alpinstjernen Dominik Paris. Italieneren, som fortiden sliter med skader, er på plass i Anterselva der det nå arrangeres VM i skiskyting.

– Det er så morsomt å se Kilde. Hvert eneste renn har han mer selvtillit. Han gir alt. Jeg liker en slik utøver, som går «all inn», forteller Paris om den norske kompisen.

Aleksander Aamodt Kilde leverte ikke et optimalt renn, men det holdt likevel til seier. Foto: PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

Fikk en «reality check»

Seieren i Østerrike var Kildes fjerde seier i verdenscupen. Denne sesongen har han tatt store steg. Mye av grunnen til det ligger i et valg han tok før sesongen.

– Det var en reality check, sa Kilde da han møtte Aftenposten i Kitzbühel i januar.

I 2017 inngikk Kilde en gullkantet avtale med Head. Utstyrsgiganten hadde lagkompisene Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud i stallen. Men da han ikke fikk det helt til å stemme med Head, gikk han tilbake til Atomic, som han hadde samarbeidet med tidligere.

– Jeg vant også med Head, noe som viser at det fungerte. Likevel var jeg ikke like stabil som nå. Det sier mye om at utstyr er mer individuelt enn man tror, sier Kilde etter fredagens seier.

Mauro Caviezel ble nummer to, mens Thomas Dreßen tok tredjeplassen i Saalbach-Hinterglemm. Foto: HARALD STEINER / BILDBYRÅN

Drømmer om totalcupen

Nå ligger også Kilde i god posisjon til å vinne verdenscupen sammenlagt. Bak ham, på annenplass, ligger landsmannen Henrik Kristoffersen.

– Jeg lever alltid med håpet. Samtidig er det for tidlig å si nå. Det går veldig bra foreløpig. Det er det viktigste, forteller han.

Kompisen Paris har tro på nordmannen.

– Han må slåss hardt med de andre konkurrentene. Det er ikke lett, men Kilde kan klare det, sier italieneren.

Totalcupen er det største man kan oppleve som alpinist, mener Kilde. Dermed går mot en dramatisk avslutning på sesongen når 13 renn gjenstår.

– Det å kalle seg verdens beste alpinist har ingen andre enn Marcel Hirscher gjort de siste årene. Jeg skal rope rimelig høyt om jeg klarer det, konstaterer han.