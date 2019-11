Kaos på tribunen – Brann-kampen ble stoppet i flere minutter

VÅLERENGA – BRANN 1–0 (kampen pågår)

Oslo: Allerede før rivaloppgjøret mellom Vålerenga og Brann tente det til mellom klubbenes supportere.

Et Brann-flagg ble knabbet fra bortefeltet av to hjemmesupportere.

– Det som skjedde var at to Vålerenga-supportere snek seg inn på bortefeltet der Brann-supporterne står. Der tok de et Brann-flagg og løp tvers over banen med flagget, sier Lars Magnus Igland Røys.

Han jobber som frilansjournalist for Bergens Tidende, men er til stede på kampen som tilskuer på bortefeltet.

Etter at flagget ble tatt, ble det hengt opp ned blant Vålerengas supportere, som bildet under viser.

– De (Vålerenga-fansen) tok banneret vårt. Vi blir provosert på vegne av supporterne våre. Vi får håpe noen tar tak i det, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport i pausen.

– Bare greit at de lager litt lyd, sa Kristoffer Barmen på spørsmål fra Eurosport om Brann-fansen.

Roar Lyngøy

Kastet bluss på banen

En halvtime ut i kampen svarte Brann-supportere med sitt eget stunt. Da fyrte de opp flere bluss på tribunen, før de kastet dem inn på banen.

Dommer Tore Hansen stoppet spillet i flere minutter, før blussene ble ryddet vekk og kampen kunne gjenopptas.

Etter at bluss ble kastet fra Brann-feltet, tente Vålerenga-supportere på flagget de tidligere hadde stjålet.

– Stemningen på Brann-feltet er delt nå. Noen er veldig fyrt opp og noen er ganske flaue, forteller Simen August Irgens i pausen.

Brann-supporteren står på bortefeltet, og var vitne til både flagg-stjelingen og blusskastingen.

Han forteller at stemninger var rolig et kvarter før kamp, da de plutselig så to menn løpe nedover bortefeltet med et Brann-flagg.

De hoppet over gjerdet og kom seg inn på banen, der de løp tvers over mellom spillerne som varmet opp.

BT-tipser

Brann-sjef: – Ikke greit

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, er til stede på kampen og kommenterer hendelsen slik:

– Vi synes ikke det er greit i det hele tatt. Ingen fra hjemmefansen skal inn på vårt felt, sa hun 20 minutter ut i kampen, før blussene ble fyrt opp.

Hun varslet at de kommer til å forfølge hendelsen i etterkant av kampen.

Branns daglige leder og supporterleder Roger Lillebøe-Hansen, har vært i dialog med hverandre, andre supportere og vektere etter hendelsen.

Vålerengas sikkerhetsansvarlige, Ronnie Bergheim, er kjapp i telefonen når BT ringer:

– Jeg har ikke tid til å prate med deg nå, sier Bergheim.

Kampen mellom Vålerenga og Brann hadde avspark klokken 20 og kan følges direkte med Doddo her.