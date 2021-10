Lundby: – «Skal vi danse» var et ærlig forsøk på å komme til OL

FORNEBU (VG) Maren Lundby (27) forteller at hun tok avgjørelsen om å droppe vinter-OL for tre uker siden.

FORBILDE: Maren Lundby skjønte for omtrent tre uker siden at hun måtte glemme OL 2022. Her fotografert etter lørdagens «Skal vi danse».

Da hadde hun allerede i april merket at ting ikke var som de skulle være og skjønt at OL hang i en tynn tråd.

Det var en lettet Maren Lundby som VG traff etter lørdagens «Skal vi danse»-program på Fornebu. Noen dager tidligere fortalte hun i et sterkt NRK-intervju at hun sliter med vekten, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte slik at hun kan delta i 2022-OL. Etter noen tårer både før og etter dansen sto en rakrygget – men emosjonell – hoppstjerne og svarte på våre spørsmål.

– Det er deilig å ha fortalt om det. Det er mye spørsmål, og da har jeg måttet svare litt rart på det. Du har liksom noe å skjule. Det er godt å si ting som de er.

«SMILET I DITT EGET SPEIL»: Maren Lundby valgte selv ut låten som hun og dansepartner Philip Raabe danset til.

– Du er et forbilde. Tenkte du også på det da du tok avgjørelsen?

– Jeg var veldig usikker på hvordan folk ville ta det da jeg fortalte om det. Jeg prøvde å si det for å få det bra med meg selv, men også være et forbilde og sette ord på de tingene. Ikke juge om noe. Det er så dumt. Alle fortjener å høre sannheten. Det er viktig med åpenhet rundt dette.

– Er toppidretten syk?

– Jeg synes ikke hoppsporten er syk. Den har vært mye sykere. Hoppsporten er veldig sunn nå. Det har også fungert veldig bra for meg i mange år. Jeg har fått det til bra. Jeg har fått god hjelp og gjort ting på en ordentlig måte. Det har jeg tenkt å fortsette med. Jeg føler absolutt ikke at hoppsporten er så syk som enkelte skal ha det til.

– Når begynte du å vurdere at du ikke skulle være med OL til vinteren?

– Siden juni har jeg skjønt at dette ser vanskelig ut. Men jeg har holdt koken oppe og prøvd å se muligheter. Spille på lag med kroppen. Jeg føler at jeg gjør det nå, men tiden til OL er for knapp.

– Ble du med i «Skal vi danse» fordi du følte at det ikke ble OL?

– Nei! «Skal vi danse» var et forsøk på komme inn i ny rutine, prøve noe nytt, se om kroppen responderer annerledes enn den har gjort. «Skal vi danse» var et ærlig forsøk på å komme seg til OL.

– Forklar!

– Fordi da vi startet med «Skal vi danse», hadde jeg fortsatt et håp om at det var tid til å komme dit jeg ønsker. «Skal vi danse» var et forsøk på å bryte opp litt. Kroppen har ikke respondert godt på trening, og derfor var det viktig å se muligheter. Jeg fikk støtte for at det var en morsom idé. Noe innovativt når en må prøve noe nytt.

– Skal du tilbake som topphopper?

– Planen absolutt å komme tilbake. Motivasjonen for å komme tilbake er enda sterkere etter dette. Det å få en nedtur gjør noe med deg. Det motiverer meg veldig å komme sterkt tilbake.

Da VG spør om når hun tok avgjørelsen om å stå over OL, svarer den regjerende OL-mesteren i hopp:

– Det er vel tre uker siden jeg bestemte meg for at OL går fløyten. At jeg skulle fortelle det denne uken, hadde litt med den dansen vi har hatt her i dag. Jeg følte jeg kunne få fram noe veldig fint med å fortelle det nå som vi hadde denne dansen.

Hun og partner Philip Raabe fikk trampeklapp etter å ha danset til «Smilet i ditt eget speil» (Chris Holsten). «Kast maska du har lov til å gråte», heter det blant annet i denne låten. Gråt gjorde Maren Lundby også da dommere og publikum reiste seg og ga henne trampeklapp.

– Det var veldig rørende å gjøre denne dansen. Jeg hadde ikke forventet å få den reaksjonen selv. Det er mye følelser. Hele pakka gjør at det blir veldig emosjonelt.