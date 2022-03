Johaug med suverent NM-gull – vant med over halvannet minutt

Therese Johaug (33) var i en egen klasse under lørdagens ti kilometer i NM og vant sitt 17. norgesmesterskap på ski.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

forrige





fullskjerm neste EGEN KLASSE: Therese Johaug fikk kongepokalen etter sitt overlegene NM-gull. 1 av 4 Foto: Terje Pedersen / NTB

Seieren var aldri truet for Therese Johaug under den første distansen under NM-veka i Harstad, og i mål var avstanden på så mye som 1.43,2 ned til Marte Skaanes.

– Det var en fantastisk tur. Jeg fikk gode sekunderinger underveis, og det var veldig fine forhold, sier Johaug til NRK.

Nå er Johaug oppe i 17 NM-gull i langrenn, i tillegg til at hun har vunnet NM i både terrengløp og friidrett.

Bare Marit Bjørgen med 25 NM-gull har vunnet flere ganger enn Johaug.

– Det er vemodig. Jeg har mange gode NM-minner. Det har vært en veldig lang reise, sier Johaug som legger opp etter denne sesongen.

Fakta Johaugs 17 NM-gull i langrenn Nybygda 2007: 30 km

Støre 2008: 56 km

Røros 2009: 30 km

Voss 2012: 15 km

Lillehammer 2014: 10 km

Røros 2015: 10 km

Beitostølen 2016: 5 km

Beitostølen 2016: 30 km

Meråker 2019: 10 km

Meråker 2019: 15 km

Lygna 2019: 5 km

Lygna 2019: 30 km

Drammen 2020: 10 km

Drammen 2020: 15 km

Trondheim 2021: 15 km

Trondheim 2021: 5 km

Harstad 2022: 10 km Les mer

Som den eneste landslagsløperen på start var det liten tvil om at det var Johaug det ble stilt klart høyest krav til.

– Jeg er storfavoritt og burde ta det, sa Johaug til NRK før start, men påpekte samtidig at «jobben måtte gjøres».

Den jobben var godt i gang allerede ved første mellomtid på 1,2 kilometer, der Johaug ledet med 12,4 sekunder ned til Berit Mogstad.

Etter halvgått løp var ledelsen økt til så mye som 55,6 sekunder, nå ned til Maren Wangensteen.

Johaug fortsatte å øke stort på de siste fem kilometerne, og tok til slutt gullet med en avstand på over halvannet minutt.

Sølvet gikk til Skaanes etter en tett duell med Wangensteen.

– Det er først NM-medalje som senior så det er kjempe artig. Jeg hadde som mål om å komme hit og ta sølv, sier Skaanes.

Skaanes har imponert flere ganger tidligere denne sesongen, blant annet med åttendeplass på tremila i Holmenkollen. Nå mener flere at 25 åringen bør flyttes opp fra rekruttlandslaget.

– Velkommen inn på elitelaget neste sesong, Marte Skaanes, kommenterte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg håper det. Jeg har lyst til det i hvert fall, sier Skaanes selv på spørsmål om hun er på landslaget neste sesong.

Søndag er det stafetter på NM-programmet, mens det er sprint mandag. NM-veka i Harstad avsluttes med tre- og femmil for henholdsvis kvinner og menn tirsdag.

Forrige helg gikk Johaug Birkebeinerrennet mot blant andre Marit Bjørgen: