Austigard bøttet inn mål for Midtbygden

Asgeir Austigard scoret fem ganger og hjalp Midtbygden til 11-0-seier over Kvitsøy i 5. divisjon i fotball for menn. Kvitsøy har tapt alle kampene sine hittil denne sesongen.

Austigard ga Midtbygden ledelsen tidlig i oppgjøret bare noen minutter ut i første omgang, og 29-åringen fikk nettsus og doblet ledelsen for Midtbygden etter kun åtte minutter. Etter 26 minutters spill fikk Midtbygden straffe, og samme mann scoret 3-0-målet. Avstanden mellom lagene økte daSamuel Jøssang Spørkel satte inn 4-0 for Midtbygden sju minutter senere, og Midtbygden-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-0 til Midtbygden.

Dommeren pekte på straffemerket

Austigard la på til 6-0 for Midtbygden noen minutter etter pause, og noen minutter ut i andreomgangen fikk Midtbygden straffespark. Spørkel satte inn 7-0-målet. Austigard satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Midtbygden seks minutter etter hvilen, og Andreas Nergård Kurås (Midtbygden) scoret fra straffemerket da det var spilt en halv time i andre omgang. Midtbygden økte ledelsen da Amund Nyhammer Hosøy satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 10-0, og Jøran Yoon Tytlandsvik Barka satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for Midtbygden. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 11-0.

Midtbygden topper tabellen

Etter fredagens kamp ligger Midtbygden på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kvitsøy er på tiendeplass med null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Kvitsøy måle krefter med Siddis, mens Midtbygden møter Vardeneset 2.

