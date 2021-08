Målene rant inn for Johannes Kongsnes Natland

Johannes Kongsnes Natland scoret tre av målene og hjalp Brodd til 5-2-seier over Havørn i G14 1. divisjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Allerede etter ti minutters spill tok Havørn ledelsen ved Jonas Nordtun, men sju minutter senere scoret Natland for Brodd. Gjestene tok ledelsen da samme mann scoret etter 23 minutter, men ni minutter senere utlignet Daniel Alfonso Perez Gutierrez for Havørn. Havørn-angriperen har scoret tre mål i år.

Målbonanza etter hvilen

Natland sikret seg hattrick da han la på til 3-2 sju minutter ut i andreomgangen. Målet gjør at Brodd-angriperen står med seks mål denne sesongen. Vetle Dalva Revheim sørget for at resultattavla viste 4-2 et kvarter før full tid, og Oliver Gjøse Bertelsen økte ledelsen for Brodd da han satte inn 5-2 fem minutter senere. Målet gjør at Brodd-angriperen har fem fulltreffere denne sesongen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Ny runde - nye muligheter

Brodd tok sin første seier i årets sesong.

3. september er det ny kamp for Brodd. Da møter de Hinna. Havørn skal måle krefter med Madla 8. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.