Opsanger ble tomålshelt mot Brodd 3

Mathias Velken Opsanger førte an med to av målene i 5-2-seieren over Brodd 3 i 6. divisjon mandag. Det stanset Hundvåg 2s tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine tre siste kamper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp