Messis inntreden kan skape hodebry: Dette blir utfordringen

PSG-manager Mauricio Pochettino får ingen enkel oppgave når han skal ta ut elleveren fremover. Men hvordan vil PSG faktisk se ut med Lionel Messi?

PARIS NESTE: Lionel Messi ble presentert på Parc des Princes onsdag formiddag. Nå skal Mauricio Pochettino sette sammen stjernegalleriet.

– Det er virkelig «crazy» og jeg er veldig glad for det. Det har blitt gjort noen utrolige overganger her og laget er fantastisk. Jeg skal spille med de beste spillerne.

Det sa Lionel Messi da han ble spurt om de andre stjernene han skal spille med da han ble presentert på sin nye stadion onsdag. Men forventingene er skyhøye - både til Messi og PSG.

Fotballekspert Lars Tjærnås har store forventinger til hva vi kan vente oss av argentineren i kongeblått, og ser for seg at de tre store stjernene på topp vil få ganske frie roller, og at manager Pochettino vil ha en «todelt» ellever.

– Messi får en fri rolle ute til høyre, Mbappé vil spille spiss, mens Neymar holder til litt ut mot venstre. Også han i en friere rolle. Jeg tror de kommer til å veksle mellom å spille 4-2-3-1 og 4-3-3, avhengig av kampbildet de forventer. Og så må de finne balansen blant de seks eller syv andre, slik at de kan få maks ut av trioen på topp.

Utfordringen blir balansen, sier Tjærnås.

– De kommer til å angripe med mange spillere, også med backene. Da må de ha minst en sentral midtbanespiller som er klok nok til å holde i det hele, samtidig som han må være smart nok til å posisjonelt til å klare det, sier han og nevner Danilo, Paredes og Verratti.

Fotballeksperten mener med andre ord at det ikke har mye for seg for Pochettino å legge seg alt for mye borti hva fronttrioen foretar seg fremover i banen. Han mener det er andre ting som heller kan by på utfordringer.

– Pochettino har vist seg å være smart tidligere, og forstår garantert det med å gi Messi frihet. Den største utfordringen kan bli autoriteten i garderoben, sier Tjærnås.

Tjærnås mener Pochettinos evne til å holde Messi fornøyd vil være avgjørende for hvordan dette vil bli.

– Det har vært litt halvfleipete sagt at alle trenere i Barcelona har hatt én oppgave, og det er å holde Messi fornøyd, samt gi ham tilstrekkelig frihet. Det gjelder i en viss grad her også. Men med det laget som er der i dag, gir en del ting seg selv.

PÅ LAG IGJEN: Neymar og Lionel Messi skal igjen spille sammen. Det er det mange som gleder seg til. Spillerne selv inkludert.

Neymar er sett på som en av de store pådriverne for overgangen, til tross for at han selv forlot Barcelona i 2017 for å tre ut av Messis skygge. Tjærnås tror ikke det vil by på problemer - om han forstår sin rolle.

– Jeg tror Neymar kan tjene på dette som spiller. Men han må akseptere at han ikke lenger er general. Nå er han «kun» oberst i dette laget, sier han.

Tjærnås tror samtidig at overgangen til det «ukjente» kan være med å heve Messi inn i karrienes siste fase.

– Hvordan Messi takler dette handler nok mest om den indre flammen. Men kanskje er det akkurat dette han trenger, sier Tjærnås, som avslutningsvis kommer med spådommen alle PSG-fans sårt vil høre:

– Ja, Messi vil definitivt kunne ta PSG til en Champions League-tittel. Sammen med de andre de allerede har.