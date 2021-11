Nå blir storesøster en del av Team Carlsen

DUBAI (VG) Etter at Magnus Carlsen (30) har hatt med seg nøyaktig det samme laget i sine fire foregående VM-matcher, dukker det opp nye fjes i Dubai de neste ukene.

Magnus Carlsen skal ha sin storesøster Ellen Carlsen som lege i VM-matchen i Dubai. Hennes mann Matias L’Abée-Lund blir også en del av Team Carlsen denne gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Ellen Carlsen er riktignok langt fra et nytt fjes, men mens hun tidligere har vært «ferierende» VM-tilskuer og storesøster, er hun denne gang trukket inn som brorens lege.

Med seg får hun blant andre pappa Henrik og ikke minst sin mann Matias L’Abée-Lund.

– Hvordan ser du på din legerolle?

– Dette er en rolle jeg selvsagt tar svært seriøst, og har forberedt meg på ulike scenarioer man kan komme borti i løpet av en match. Likevel håper jeg at det blir minst mulig for meg å gjøre, selv om jeg forventer at det kan bli en liten sportsskade eller to blant teammedlemmene på hviledagene, svarer Ellen Carlsen.

BETENKT? Magnus Carlsen på pressekonferansen i Dubai onsdag.

I 2018-VM endte Carlsen med plaster over øyet etter en kollisjon med NRK-reporter Emil Gukild på fotballbanen.

– Jeg satser på at den viktigste rollen min blir å være en god støttespiller for Magnus under matchen, og da først og fremst i egenskap av å være hans søster. Det har alltid vært viktig å bidra til god og avslappet stemning mellom partiene i tidligere matcher, og det håper og tror jeg at vi i teamet skal få til i år også, sier storesøster Ellen.

Les også Magnus Carlsen kan sette ny penge-rekord: 11,7 mill.

Det betyr at disse kommer til å utgjøre Team Carlsen under hele VM-matchen (og altså er hans hjelpere på plass i Dubai, mens sjakksekundantene sitter ukjente steder i verden med sine hjerner og computere):

Henrik Carlsen: Manager, organisator og pappa. Har hovedrollen i Team Carlsen. Han har vært med på samtlige VM-matcher og de aller flest turneringer sønnen har spilt gjennom årene. Har fått ankelskade som gjør at VM må gjennomføres på krykker.

Peter Heine Nielsen: Carlsens sportslige leder, det som på sjakkspråket heter en «sjefsekundant». Har hatt denne rollen siden 2014 etter at han av etiske årsaker valgte å droppe VM-oppgjøret i 2013.

Ellen Øen Carlsen: Storesøster er altså utdannet lege og har faktisk vært til stede under deler av samtlige VM-matcher tidligere. Denne gang erstatter hun Brede Kvisvik som Carlsens lege.

Bjørn Gunnar Nesse : Hadde rollen som «bodyguard» i Carlsens første VM-match i 2013, og har siden vært en del av teamet. Har blant annet ansvaret for gjestene som kommer til Dubai.

Matias L’Abée-Lund: Er altså Magnus Carlsens svoger. Jurister kan som kjent brukes til det meste, og en av hans oppgaver blir å heve nivået på fotballspillet på fridagene.

Magnus Barstad: Det trengs ei kule til en trønder, og verdensmesterens kompis og felles fotball/basketballnerd skal være med på VM-match – for første gang som en del av teamet. Hevder at han skal styre Fantasy-laget til Carlsen underveis.

Eks-manager Espen Agdestein, kokk Magnus Forssell og lege Brede Kvisvik er denne gang ikke en fast del av Team Carlsen under hele kampen, men alle har meldt sin ankomst underveis i Dubai.

– Og da kunne det jo være gøy å lage noe god mat til Magnus en kveld, smiler Forssell.

– Espen har en viktig rolle som tidligere når det gjelder norske og internasjonale kontakter, sier Henrik Carlsen.

Onsdag kveld trakk Carlsen svarte brikker i det første partiet mot utfordreren. Det betyr at Nepomnjasjtsjij spiller med hvite brikker både i åpningspartiet og i det siste partiet av de i alt 14 partiene som skal utkjempes i Dubai. Til gjengjeld får Carlsen to hvite partier på rad midt i matchen. Og selvfølgelig skal begge spille like mange av hvert.

– Det er fordeler og ulemper ved begge. Jeg har selv hatt begge i VM-matcher. Kanskje det er en liten fordel å starte med hvitt, men jeg tror ikke det er stor forskjell. Kanskje er det psykologisk litt bedre å starte med hvite brikker, svarte Carlsen da han ble spurt om hva ønsket seg tidligere onsdag.

Carlsen begynte med hvitt i 2013, med svart i 2014, med hvitt i 2016 og med svart i 2018.