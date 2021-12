Oilers og Tommy Kristiansen har måtte se to muligheter til å spille om NM-gull forsvinne med pandemien. Men for tredje sesong på rad er Oilers i ferd med å bygge opp noe som kan bli et mesterlag til våren. Nå håper de å få lov til å fullføre sesongen – og avslutte med gullet de så gjerne vil vinne.