Gjengen fra Sandnes og Bryne måtte se Erling gå målløs av banen

En har spilt med Erling Braut Haaland på fotball-SFO. En har sørget for at døtrene som babyer fikk bodyer med Manchester Citys logo på. Lørdag måtte de innse at Erling måtte nøye seg med en målgivende pasning, da lagkameratene involverte ham lite i spillet.

