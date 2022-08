Premier League direkte: Blir det scoringsfest for Kane og Son?

Mål for Southampton!

Tottenham Hotspur 0 - 1 Southampton Mål: James Ward Prowse Målgivende: Moussa Djenepo

Så sitter scoringen for Ward Prowse! Djenepo kjører et lite finteshow på kanten og legger inn. Højbjerg rekker akkurat ikke å få hodet på ballen. Bak dansken står Ward Prowse klar og banker ballen via bakken og i det venstre hjørnet på volley. En strålende scoring av midtbanespilleren!